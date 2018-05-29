В Вашингтон на переговоры вылетел генерал КНДР, которому запрещен въезд в США

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Генерал Ким Ен Чол (слева) часто появляется вместе с Ким Чен Ыном

Заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи генерал Ким Ен Чол в среду должен прибыть в Вашингтон для переговоров с американской стороной о запланированной на 12 июня встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Генерал Ким Ен Чол - один из самых приближенных к Ким Чен Ыну членов руководства Северной Кореи. Он станет наиболее высокопоставленным членом северокорейского руководства, посетившим Вашингтон с 2000 года.

Ким Ен Чол находится под персональными американским санкциями, поэтому, чтобы въехать в США, ему нужно получить специальное разрешение.

Проведения саммита оказалось под сомнением после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп объявил, что отменяет эту встречу.

Однако с тех пор обе стороны, пытаясь спасти этот саммит, провели целый ряд переговоров в попытке разрешить разногласия.

Саммит должен пройти 12 июня в Сингапуре. Если это произойдет, лидер Северной Кореи впервые в истории встретится с действующим американским президентом.

Пхеньян много лет добивался именно такой встречи на равных.

Тот факт, что Пхеньян направил в Вашингтон именно генерала Кима, означает, согласно аналитикам, что Северная Корея делает все возможное для того, чтобы саммит состоялся.

Перед вылетом в Вашингтон генерал Ким встретился в Пекине с представителями руководства Китая.

Кто такой генерал Ким Ен Чол?

72-летний генерал Ким - довольно противоречивая фигура, особенно для Южной Кореи, несмотря на то, что в прошлом он принимал участие в межкорейских переговорах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Южной корее генерал Ким сидел рядом с Иванкой Трамп

В прошлом он также возглавлял военную разведку Северной Кореи, и Сеул обвинял его в организации ряда нападений, в том числе и торпедирования южнокорейского военного судна, в результате чего погибли 46 моряков. Его обвиняли также в организации кибератак на студии Sony.

В результате этих инцидентов в 2010 и 2015 годах США наложили персональные санкции на генерала Кима. Формально ему запрещен въезд в США.

В 2016 году из Северной Кореи поступали сообщения, что генерал Ким был наказан за заносчивость, но он оставался на высоких постах в армии и партии.

В 2018 году он возглавил северокорейскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, где он сидел на трибуне рядом с дочерью Дональда Трампа Иванкой.

Генерал Ким Ен Чол часто появляется рядом с Ким Чен Ыном. Он принимал участие во встречах с лидерами Китая и Южной Кореи, а также встретился в Пхеньяне с госсекретарем США Майком Помпео.

Челночная дипломатия

Тем временем в КНДР находятся делегация Соединенных Штатов, которая продолжает подготовку к возможной встрече лидеров двух стран.

Как сообщает газета Washington Post, с американской стороны переговорами руководит бывший посол США в Сеуле Сун Ким. Ранее он уже вел переговоры о северокорейской ядерной программе.

Сун Ким встретился с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Как ожидается, переговоры продолжатся в понедельник и вторник. В центре внимания этих встреч - перспективы отказа Пхеньяна от ядерного оружия.

В Сеуле находится помощник главы Пентагона Рэндалл Шривер, сопровождавший госсекретаря Майка Помпео в ходе апрельской поездки в Пхеньян.

Северокорейские СМИ сообщают, что лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет "несгибаемую волю" к встрече с американским президентом.

В четверг Дональд Трамп отменил саммит, обвинив Северную Корею в открытой враждебности, но в пятницу написал в "Твиттере", что с КНДР состоялась продуктивная беседа.

"Посмотрим, что случится, - сказал Трамп журналистам. - Мы сейчас ведем с ними переговоры. Они выступили с приятным заявлением".

Он подразумевал слова заместителя министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван, который заявил, что решение Трампа было неожиданным, и Пхеньян глубоко об этом сожалеет. Он добавил, что его страна готова встретиться лицом к лицу в любое время.