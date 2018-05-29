Мужчина открыл стрельбу в Льеже, погибли четыре человека

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Бельгии действует повышенный уровень террористической опасности после серии взрывов в Брюсселе 22 марта 2016 года

Четыре человека погибли в результате стрельбы в бельгийском городе Льеж, в числе погибших - сам нападавший. Жертвами стрелка стали двое полицейских и водитель одной из машин.

Мужчина, открывший стрельбу около одного из кафе в центре Льежа, был застрелен полицейскими. До этого он успел забежать в здание школы и взять в заложники уборщицу. В ходе перестрелки с полицейскими нападавший погиб, ранения также получили еще двое полицейских.

Прокуратура сообщила, что нападавший набросился на полицейских с ножом и завладел пистолетом, из которого и открыл огонь.

Как сообщается, среди погибших - мужчина, сидевший на пассажирском сидении проезжавшего мимо автомобиля.

Мотивы нападавшего не ясны, не исключается версия террористического акта. Местные СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что нападавший кричал "Аллаху акбар".

Бельгийский телеканал RTBF сообщил, что нападавший был в понедельник временно выпущен из тюрьмы, где он отбывал срок за преступления, связанные с наркотиками. Как предположил телеканал, находясь в тюрьме, этот человек мог попасть под влияние радикально настроенных экстремистов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жертвами стрелка стали двое полицейских и водитель одной из машин

В Бельгии действует повышенный уровень террористической опасности после серии взрывов в Брюсселе 22 марта 2016 года, жертвами которых стали 32 человека и еще около 250 получили ранения.

Министр внутренних дел Бельгии заявил, что антитеррористический кризисный центр Бельгии изучает обстоятельства нападения и следит за ситуацией.

"Есть детали, указывающие на то, что это нападение могло быть террористическим актом", - заявил агентству Франс пресс представитель прокуратуры страны.

В социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как люди бегут, пытаясь скрыться с места происшествия.

Место происшествия оцеплено. Жителей города просят не приближаться к месту, гдже произошло нападение.