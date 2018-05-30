Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за запретов Венгрии мигранты вынуждены оставаться на границе

Власти Венгрии подготовили законопроект об уголовном наказании для тех, кто помогает нелегальным мигрантам, запрашивающим убежище.

Если он будет принят в нынешнем виде, печать листовок с информацией для беженцев, предложение им еды или правовой помощи будет считаться преступлением.

Также венгерские власти собираются поменять конституцию, чтобы другие страны Евросоюза не высылали просителей убежища в Венгрию.

Венгерское издание Magyar Hirlap пишет, что тюремные сроки от нескольких дней до года ждут тех, кто будет провозить мигрантов, помогать им в получении убежища и для тех, кто финансирует нелегальную иммиграцию.

Премьер-министр Виктор Орбан отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз. Он - известный евроскептик, выступающий против дальнейшей интеграции в ЕС.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На южной границе страны отстроены внушительные заборы, через которые не могут пробраться мигранты

Кроме Венгрии, планам ЕС разместить 160 тысяч беженцев из Сирии противостояли Польша, Чехия и Словакия. Лагеря беженцев в Италии и Греции переполнены.

Корреспондент Би-би-си в Будапеште Ник Торп передает, что венгерские парламентарии спорят по поводу законопроекта, хотя немногие мигранты могут сейчас попасть в Венгрию - из-за двойного забора с колючей проволокой, установленного на южной границе.

Правая партия Орбана "Фидес" составляет две трети в парламенте. Голосование по этому законопроекту ожидается на следующей неделе.

Законопроект называется "Стоп Соросу", и выражает антипатию властей к американскому миллионеру-филантропу Джорджу Соросу, родившемся в Венгрии. Его обвиняют в поощрении миграции мусульман в Европу.

Сорос отверг эти обвинения во вторник в своей речи в Европейском совете по международным отношениям в Париже. Он заявил, что Орбан бросает вызов ключевым ценностям Евросоюза.

В 2015 году путь миллиона просителей убежища лежал через Венгрию. Многие из них бежали из Сирии, Ирака и Афганистана. Большинство из них отправились в Германию.

Возведение в 2016 году заборов со стороны Балкан резко сократило приток беженцев в страну.