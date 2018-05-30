На Украине объявили об аресте активов "Газпрома" в Европе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Процедура взыскания началась с ареста акций "Северного потока", заявляет украинская сторона

Главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания начала арестовывать акции "Северных потоков". Представитель компании-оператора строительства газопровода подтвердил, что получено постановление об обеспечительных мерах.

Речь идет о принудительном взыскании с "Газпрома" 2,56 млрд долларов, которые украинская газовая компания отсудила в Стокгольмском арбитраже 28 февраля этого года.

Утром в среду президент Украины Петр Порошенко написал в "Твиттере", что процесс взыскания "перешел в практическую плоскость". "Сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности, в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", - сообщил он.

Пропустить Twitter пост , автор: @poroshenko Процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів з «Газпрому» перейшов в практичну площину – сьогодні було розпочато обтяження акцій та інших активів «Газпрому» в країнах Європи, зокрема в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах.https://t.co/wunzcWFcg3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г.

По словам Порошенко, он поручил не ограничиваться этими тремя странами и приложить максимум усилий, чтобы выигранные в Стокгольме миллиарды поступили на Украину.

Речь должна идти и об активах, и о денежных средствах, заявил он, и привел в пример акции проектов "Северный поток-1" (Nord Stream AG) и "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG).

О том, что на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG могут быть наложены обеспечительные меры в рамках арбитражного процесса между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", в среду сообщали источники Интерфакса и "Ведомостей".

Собеседник агентства Интерфакс при этом отмечал, что акции уже заморожены, а источник газеты "Ведомости" рассказал, что накануне днем, 29 мая, приставы побывали в офисе Nord Stream AG.

Позже главный коммерческий директор "Нафтогаза" Витренко написал в "Фейсбуке", что компания начала процедуру взыскания средств "Газпрома" с ареста акций "Северных потоков" в Швейцарии. "Будет повод в Европе еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых являются арестованными", - говорится в его комментарии.

Компания-оператор строительства "Северного потока-2" подтвердила, что получила 29 мая ордера о наложении обеспечительных мер в рамках процедуры взыскания с "Газпрома" средств по решению Стокгольмского арбитража.

В комментарии пресс-службы Nord Stream 2 AG, поступившем в Русскую службу Би-би-си, говорится, что наложение обеспечительных мер связано с долговыми требованиями, выдвинутыми в отношении "Газпрома".

Ордер не оказывает влияния на осуществление проекта "Северный поток-2", подчеркивается в заявлении. Другие детали в пресс-службе не уточнили.

В феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному контракту. С учетом удовлетворенных встречных требований российской компании "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер после решения арбитража заявил, что компания начинает процедуру немедленного расторжения контрактов с "Нафтогазом".

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил тогда Миллер.

В минувший понедельник, 28 мая, "Газпром" заявил, что в процесс принятия решения Стокгольмского арбитраж якобы вмешалось постороннее лицо. Такой вывод сделал нанятый российской газовой монополией эксперт-лингвист - он решил, что" значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом".

"Газпром" направил в апелляционный суд заявление об отмене решения Стокгольмского арбитража.

При этом "Газпром" отказался от сделанных ранее весной заявлений о прекращении транзита газа через Украину с 2019 года. Об этом же на прошлой неделе на Петербургском экономическом форуме говорил президент России Владимир Путин. Он сказал, что Россия не собирается закрывать транзит через Украину, "если он будет экономически целесообразен".