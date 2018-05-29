Политический кризис в Италии обрушил европейские фондовые рынки

Правообладатель иллюстрации ANDREAS SOLARO/AFP Image caption Карло Коттарелли временно назначен на пост премьера

Политический кризис в Италии пошатнул европейские финансовые рынки. Инвесторов пугает перспектива досрочных выборов и усиление позиций националистических партий.

Основные европейские индексы в падали в течение дня.

Индекс капитализации миланской фондовой биржи FTSE MIB во вторник потерял 2,7%, в Британии индекс FTSE упал на 1,26%, немецкий Dax - на 1,58%, французский Cac 40 - на 1,3%.

Выросли продажи итальянских гособлигаций. Двухлетние итальянские облигации резко упали в цене, доходность по ним сделала сильнейший скачок, превысив 2% впервые с 2013 года.

Цена облигаций влияет на стоимость заимствования денег для правительства. Сейчас валовый госдолг долг Италии составляет 130% ее ВВП.

Массовая продажа облигаций повлекла за собой падений акций банков, вложившихся в итальянский госдолг - Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Unicredit UBI Banca.

Unicredit и Intesa Sanpaolo - два крупнейших банка страны.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 во вторник упал на 1,38%.

"Проблемы растут"

Ситуация усугубилась после того, как правые политические силы - популистское движение "Пять звезд" и антииммигрантская партия "Лига Севера" - прекратили попытки сформировать коалиционное правительство.

Партии победили на последних выборах, однако на попытки сформировать правительство у них ушло несколько недель. Во вторник президент Серджио Маттарелла наложил вето на предложенную евроскептиками кандидатуру министра экономики, и теперь партиям нужно начинать с чистого листа.

Правительство попытается сформировать назначенный временно исполняющим обязанности премьер-министра бывший чиновник МВФ Карло Котарелли.

Катарелли, впрочем, вряд ли надолго задержится на посту. Парламент с популистами во главе настроен против него и, вероятно, выразит ему недоверие. Если это произойдет, Италию ждут новые, досрочные выборы.

Анализ

Эндрю Уокер, экономический корреспондент

Насколько тяжела финансовая ситуация в Италии? Нет сомнений, что из-за политического кризиса инвесторы видят серьезный рост рисков. Рост доходности итальянских гособлигаций был очень резким и говорит нам о росте нервозности на рынке.

Но мы - по крайней мере, пока - еще и близко не подошли к тому уровню финансовой нагрузки, который видели на пике кризиса еврозоны в 2011-2012 годах.

Тогда существовало негласное правило: стране, скорее всего, понадобится финансовая помощь, если доходность ее десятилетних облигаций - по сути это ежегодная цена десятилетнего займа для правительства - надолго превышала 7%.

Тогда Италия ненадолго вышла на этот уровень. Однако сейчас доходность колеблется на уровне трех процентов. Это выше, чем раньше, но пока не повод для серьезного беспокойства.

Популистское движение "Пять звезд" и антииммигрантская партия "Лига Севера" на мартовских выборах получили 33% и 17% голосов соответственно; на новых выборах они имеют шансы еще более увеличить количество кресел в парламенте.

"Мы видим быструю распродажу рисковых активов, по мере того как растут проблемы в итальянской политике, инвесторы, кажется, избавляются от связанных с Италией рисков", - говорит старший аналитик сайта Markets.com Нил Уилсон.

"На движение, которое мы наблюдали сегодня утром, стоит обратить внимание. Мы видим невероятную динамику цен на облигации, рынок движется со скоростью, которой мы не видели со времен пика европейского долгового кризиса", - говорит он.

"Самый важный вопрос - будет ли это внутренней итальянской проблемой, или риск распространится на всю Европу", - говорит Уилсон.