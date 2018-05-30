"Одной авиакомпанией в России стало меньше". Подорожают ли билеты?

Правообладатель иллюстрации Copyright by Alexander Mishin Image caption "Саратовские авиалинии" - одна из немногих компаний, которая летала на Ан-148

Российский региональный авиаперевозчик "Саратовские авиалинии" прекращает полеты с 31 мая. Проверка после авиакатастрофы в Подмосковье в феврале выявила нарушения, которые, по мнению Росавиации, перевозчик так и не смог устранить.

Это плохая новость как минимум для 8 тысяч человек. Кроме того, единственный аэропорт в регионе будет работать в ограниченном режиме.

В среду, 30 мая, Росавиация объявила об аннулировании ее сертификата эксплуатанта авиакомпании. Ведомство назвало это "вынужденной мерой" и объяснило свое решение тем, что "авиакомпания не отвечает требованиям по безопасности полетов и не способна выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров".

На сайте компании новость об остановке деятельности озаглавлен так: "Одной авиакомпанией в России стало меньше".

Крупнейший акционер "Саратовских авиалиний" - Аркадий Евстафьев. Он контролирует авиаперевозчика через компании "Союз инвест" и инвестхолдинг "Энергетический союз".

В прессе Евстафьева называли человеком Анатолия Чубайса. В 1990-е он был его пресс-секретарем, когда тот работал в правительстве. С именем Евстафьева связана история с выносом из дома правительства знаменитой "коробки из-под ксерокса".

"Саравиа" - единственная авиакомпания, которая использует две модели самолета отечественного производства: Як-42 и Ан-148. Также перевозчику принадлежит действующий аэропорт в Саратове - Саратов-Центральный.

Почему компанию решили проверить?

Проблемы у "Саратовских авиалиний" начались после того, как Ан-148 этой авиакомпании 11 февраля разбился в Раменском районе Подмосковья. Погибли все, кто находился на борту - 71 человек.

17 мая "Саратовские авиалинии" сообщили, что в адрес компании поступило письмо от Росавиации с требованием приостановить продажи билетов с 30 мая. После этого "Саратовские авиалинии" объявили об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении 1200 человек с 18 июля 2018 года.

Однако уже на следующий день компания заявила, что возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям и сокращает чартерную программу на 50%. Прежние сообщения о прекращении деятельности с сайта были удалены.

При этом в Росавиации Би-би-си тогда поясняли, что никаких новых указаний в авиакомпанию регулятор на тот момент не отправлял.

А в среду, 30 мая, Росавиация заявила, что проверки после катастрофы самолета Ан-148 выявили "ряд существенных нарушений" в организации летной работы компании. По данным регулятора, в авиакомпанию отправляли рекомендации по устранению нарушений. На это ей дали 90 дней.

"За это время руководство АО "Саратовские авиалинии" оказалось не способно устранить нарушения", - констатировали в Росавиации. Из сообщения следует, что 26 и 27 мая регулятор выборочно проверил компанию и пришел к выводу, что в ней сохраняются "системные нарушения". В их числе Росавиация назвало то, что компания планирует работу экипажа без учета времени отдыха, а пилоты допускаются к полетам без прохождения повторного медосмотра.

В итоге сертификат компании аннулировали. Минтранс при этом заявил, что Евстафьев хочет создать новую авиакомпанию - "на новом уровне", в том числе "с целью сохранения трудового коллектива".

Что будет с теми, кто купил билеты?

Сейчас Минтранс ведет работу с 12 компаниями, чтобы они организовали дополнительные рейсы и вывезли пассажиров "Саратовских авиалиний".

Наиболее востребованными направлениями являются Москва - Саратов и Санкт-Петербург - Саратов, по данным российского минтранса. В числе компаний, которые будут вывозить пассажиров "Саратовских авиалиний", группа компаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Сибирь" и другие.

Перевозить пассажиров планируется до 13 июня включительно, "так как в этот период в расчете на один рейс приходится наибольшее количество пассажиров с билетами", говорится в сообщении минтранса.

Билеты на рейсы до этой даты есть у 8,7 тысяч человек.

У тех, у кого есть билеты на перелеты "Саратовских авиалиний" после этой даты, Росавиация рекомендует обращаться в авиакомпанию или к компании-продавцу билетов за возвратом денег.

Где взять деньги?

"Транспортная клиринговая палата" - через нее проходят взаиморасчеты на воздушном транспорте - по поручению Росавиации должна зарезервировать деньги на возврат денег за билеты.

Если денег не хватит, Росавиация предлагает "осуществлять выплаты за счет продолжения операционной деятельности аэропорта Саратов-Центральный, входящего в состав "Саратовских авиалиний" - чтобы обеспечить возврат денег пассажирам.

Подорожают ли билеты?

"Саратовские авиалинии" по итогам первых четырех месяцев этого года заняли 20 место в России по числу пассажиров. Компания перевезла 157,3 тысячи человек.

Несмотря на относительно небольшие объемы перевозок, их уход все равно может вызвать подорожание билетов, считает менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

В первую очередь это касается тех направлений, где авиакомпания была единственным оператором с прямыми регулярными рейсами, и тех маршрутов, на которых конкурирующих перевозчиков было немного.

Эксперты сервиса OneTwoTrip насчитали по меньшей мере 31 маршрут, на котором сейчас летают только "Саратовские авиалинии". Среди них, в частности, много рейсов из регионов в курортные города, например, в Геленджик и Анапу.

По словам ведущего эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко, на маршруты между областными центрами после ухода "Саратовских авиалиний", скорее всего, придут другие небольшие перевозчики, а вот компании из первой тройки могут забрать себе дополнительные частоты на полеты между Саратовом и Москвой.

Представитель "Аэрофлота" сказал Русской службе Би-би-си, что компания продолжит выполнение регулярных рейсов в Саратов, в случае если владельцы аэропорта не примут решение его закрыть.

Кроме того, "Аэрофлот" запросил слоты на выполнение двух дополнительных рейсов в день по маршруту "Москва - Саратов - Москва". Они будут выполняться на самолетах SSJ100.

А что будет с аэропортом в Саратове?

В середине мая первый заместитель гендиректора перевозчика Михаил Герасименко заявлял ТАСС, что в случае ухода авиакомпании "Саратовские авиалинии" с рынка единственный на данный момент аэропорт в регионе также может закрыться.

Если компания перестанет выполнять авиарейсы, у нее не будет средств для поддержания аэропорта, пояснил он.

"Компания объединяет в себе аэропорт и авиаперевозчика, весь персонал аэропорта работает в "Саратовских авиалиниях", вся инфраструктура - автомобили, топливно-заправочный комплекс и так далее - принадлежат авиаперевозчику", - говорил Герасименко.

30 мая "Саратовские авиалинии" на своем сайте сообщили, что аэропорт Саратова переходит на новый режим работы. С 1 июня 2018 года он работает с 8:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 22:00 часов. "Будут обслужены все рейсы, заявленные в установленном порядке", - заявил перевозчик.

Сейчас в Саратовской области холдинг "Аэропорты Регионов" (входит в группу компаний "Ренова" Виктора Вексельберга) строит новый аэропорт на основании государственно-частного партнерства. Однако, по данным компании, он будет готов только в 2019 году.

По словам Крамаренко, аэропортовый бизнес более прибыльный, чем воздушные перевозки. Так что заявления руководства компании о том, что аэропорт могут закрыть из-за нехватки средств, могут быть аргументом в диалоге авиакомпании с властями, считает эксперт.

На данный момент аэропорт Саратова имеет право принимать только небольшие самолеты, которых нет у большинства конкурентов "Саратовских авиалиний".

Минтранс назвал незаконным возможное закрытие аэропорта Саратова, так как решение об этом должно принимать правительство, передавал ТАСС. Росавиация проинформировала об этом Следственный комитет и Генпрокуратуру.