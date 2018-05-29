В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

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Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме в Днепровском районе Киева. От полученных ранений он скончался в машине "скорой помощи", сообщили в нацполиции Украины.

Как сообщил "Украинской правде" представитель нацполиции Ярослав Тракало, свидетелем убийства стала жена Бабченко, которая находилась в ванной комнате.

"Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала "скорую", его забрали, он умер в карете "скорой", - рассказал Тракало.

В настоящее время на месте работают следователи.

О том, что Бабченко умер в результате покушения, сообщил также депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

По данным депутата, стрелявший поджидал журналиста, который возвращался домой из магазина, на лестничной клетке в подъезде.

"Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов", - написал Геращенко в "Фейсбуке".

Первым о том, что в Киеве стреляли в Аркадия Бабченко, сообщил его коллега, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он в "Фейсбуке".

Image caption У подъезда дома в Киеве, где жил Аркадий Бабченко, выставлено полицейское охранение

Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что основной версией убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста.

"Самая первая и самая очевидная версия - профессиональная деятельность", - сказал он, добавив при этом, что пока рано выстраивать версии.

Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Уголовное дело в связи с убийством Бабченко возбудил и Следственный комитет России.

"Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - заявили в ведомстве, напомнив, что ранее на Украине были убиты журналист Павел Шеремет и экс-депутат Денис Вороненков.

За несколько часов до гибели Аркадий Бабченко опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором написал, что сегодня - его второй день рождения.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист.

Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

Бабченко резко критиковал российские власти. В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в его адрес уехал из России.

"Поступила информация о том, что сейчас в высоких кабинетах люди решают, что со мной делать, - то ли заводить дело и сажать в тюрьму надолго, то ли махнуть на меня рукой и оставить все как есть. Но я не стал дожидаться их решения, и решил переехать сюда на какое-то время", - рассказывал он радио "Громадьске".

Сначала он находился в Чехии, затем - в Израиле, а с августа 2017 года жил в Киеве. На Украине он вел передачу на крымскотатарском телеканале ATR.