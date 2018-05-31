Дизайнер исламской моды из Индонезии осуждена на 18 лет за обман клиентов

  • 31 мая 2018
Aнниса Хасибуан Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Aнниса Хасибуан помимо дизайна модной одежды еще управляла турагентством

Дизайнер модной одежды из Индонезии Анниса Хасибуан, которая прославилась тем, что одела своих манекенщиц в хиджабы на Неделе моды в Нью-Йорке, приговорена к 18 годам тюремного заключения за мошенничество.

Хасибуан и ее муж, Андика Сурачман, признаны виновными в мошеннической схеме, которую они проводили через свое турагентство First Travel. Оно было основано в 2009 году для организации поездок в Саудовскую Аравию.

По утверждению прокуратуры Индонезии, супруги получили более 60 млн долларов за организацию паломнического тура в Мекку, который в итоге не состоялся, а деньги они присвоили.

Как заявил судья, супруги обманули более 100 тысяч клиентов, заплативших за паломничество в мусульманскую святыню.

Хасибуан, которой 31 год, известна в мире высокой моды как одна из ведущих исламских дизайнеров модной одежды.

Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Дефиле манекенщиц в нарядах Хасибуан на показе в Нью-Йорке 14 февраля 2017 года

Ее модели демонстрировались на показах в Лондоне, Стамбуле и Каннах.

В 2016 году она сказала в интервью Би-би-си, что находит вдохновение у "принцесс и королев".

Ее муж приговорен к 20 годам тюремного заключения.

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