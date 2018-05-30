В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко. Что об этом известно?
Вечером 29 мая российский журналист Аркадий Бабченко был убит выстрелами в спину в его доме в Днепровском районе Киева. От полученных ранений он скончался в машине скорой помощи. Русская служба Би-би-си собрала то, что известно об убийстве на данный момент.
Как произошло убийство
Представитель нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что свидетелем убийства стала жена Бабченко, которая находилась в ванной комнате.
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"Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала "скорую", его забрали, он умер в карете "скорой", - рассказал Тракало "Украинской правде".
В настоящее время на месте преступления работают следователи.
Как сообщил в своем "Фейсбуке" депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко, стрелявший поджидал журналиста, который возвращался домой из магазина, на лестничной клетке в подъезде.
"Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов", - написал он.
Национальная полиция Украины в официальных соцсетевых аккаунтах опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве.
Фоторобот сопровождается комментариями, из которых следует, что подозреваемый - мужчина ростом 175-180 сантиметров в возрасте 40-45 лет. У него седая борода, среднее телосложение и "имеется живот".
Одет этот человек был в темно-синюю бейсболку, джинсы и джинсовую куртку, указывает ведомство.
Что говорят следственные органы и свидетели
Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что основной версией убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста.
"Самая первая и самая очевидная версия - профессиональная деятельность", - сказал он, добавив при этом, что пока рано выстраивать версии.
Как сообщает украинский портал "Громадьске" со ссылкой на свои источники, полиция интересовалась видеозаписями с камер наблюдения в доме Бабченка еще накануне его убийства.
В нацполиции Украины сообщают, что в рамках расследования будет проведен полный комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская.Соседка Бабченко рассказала журналистам, что его убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.
Друг убитого Айдер Муждабаев рассказал, что журналист вернулся в Киев с отдыха накануне убийства.
"Они ездили на своей машине. Я думаю, что был какой-то "жучок" в машине. Они (убийцы) знали о его перемещении", - заявил Муждабаев.
Как отреагировали украинские власти
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в связи с убийством журналиста, что это может быть тактикой дестабилизации Украины со стороны России.
"Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал Климкин на специальном заседании Совета Безопасности ООН во вторник.
"До прибытия в Украину его заставили покинуть Россию после нападок и угроз в его адрес и в адрес его семьи, он поехал в Прагу, а потом в Киев. Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину, и конечно, Москва всегда рассматривала его в качестве врага", - добавил министр.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также склоняется к версии причастности Москвы к гибели Бабченко. "Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Убийцы должны быть наказаны", - написал Гройсман в "Фейсбуке".
Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Уголовное дело в связи с убийством Бабченко возбудил и Следственный комитет России.
"Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - заявили в ведомстве, напомнив, что ранее на Украине были убиты журналист Павел Шеремет и экс-депутат Денис Вороненков.
Какова реакция российской стороны
МИД России в свою очередь распространил заявление, в котором потребовал от украинских властей приложить все усилия для расследования убийства Бабченко, подчеркнув при этом, что "уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет", а расследования не приводят к наказанию преступников.
Позднее глава МИД Сергей Лавров назвал заявления Украины о причастности Москвы к убийству Бабченко "печальной модой".
"Но, как видите, многие ее подхватывают, особенно те, кто как наши украинские соседи, пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов", - добавил он.
Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий заявил, что украинская власть не заинтересована в расследовании громких преступлений, к которым относятся и убийства журналистов.
"Есть подозрения, что доведение такого расследования до конца не сыграет на руку украинским властям. Крику и шуму можно много создавать, обвинять Россию, а выводы следствия могут разрушить политическую составляющую", - сказал он.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Киев в ущемлении СМИ и нежелании расследовать убийства журналистов.
"Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом [убийстве] Россию. Это не раз уже происходило до этого", - сказал он.
Чем известен Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве, в 1995 году был призван в армию, участвовал в первой чеченской войне.
После увольнения в запас поступил на юридический факультет Современного гуманитарного университета. В 1999 году снова отправился воевать на Северный Кавказ - на этот раз по контракту.
В 2000 году Бабченко начал свою журналистскую и писатлеьскую деятельность.
Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.
Бабченко резко критиковал российские власти. В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.
В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в его адрес уехал из России.
"Поступила информация о том, что сейчас в высоких кабинетах люди решают, что со мной делать, - то ли заводить дело и сажать в тюрьму надолго, то ли махнуть на меня рукой и оставить все как есть. Но я не стал дожидаться их решения, и решил переехать сюда на какое-то время", - рассказывал он радио "Громадьске".
Сначала он находился в Чехии, затем - в Израиле, а с августа 2017 года жил в Киеве. На Украине он вел передачу на крымскотатарском телеканале ATR.
За несколько часов до гибели Аркадий Бабченко опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором написал, что этот день, 29 мая, его второй день рождения.
"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист.
Что говорят друзья и коллеги Бабченко
Дмитрий Муратов - бывший главный редактор, ныне издатель "Новой газеты", где работал Аркадий, - сказал в эфире телеканала "Дождь", что убийство, по его убеждению, никак не может быть связано ни с чем, кроме политической позиции Бабченко.
"У меня нет ни единого сомнения, что то, что с ним случилось, связано с его писательской, блогерской, журналистской деятельностью. А вот кто это сделал, - мы пока не знаем, но мы точно будем этим заниматься", - сказал Муратов.
Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев сказал агентству РИА Новости, что Бабченко, начинавший военным репортером в МК, был "достаточно адекватным, смелым, очень профессионально работал", но в последнее время его позиция в отношении России и Украины была противоположна позиции Гусева.
"Это очередная провокация. Завтра пойдет слух, что это сделали российские спецагенты, чтобы уничтожить оппозиционного журналиста", - сказал Гусев.
"Мы были знакомы, мы часто соглашались, часто не соглашались и спорили. Он всегда был предельно честен, прежде всего, перед собой. Это вызывало раздражение, но больше всего - уважение. Мне будет его сильно не хватать", - приводит РИА Новости слова главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
На убийство Аркадия Бабченко в соцсетях откликнулись многие его друзья и знакомые.
Несмотря на отсутствие информации со стороны следствия о возможных убийцах и их мотивах, многие из комментаторов прямо или иносказательно обвиняют в убийстве российские власти.
"Только что говорили про Аркадия Бабченко с друзьями, про жизнь в Киеве... И буквально через полчаса его убивают. Какой ужас! За последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде", - написал бывший депутат Госдумы, политэмигрант Илья Пономарев.
"Боюсь, это не последняя смерть. Слов нет. И хочу сказать, что сеящие террор пожнут вооруженное сопротивление. Это написано в любом учебнике истории!", - добавил Пономарев.
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"Покойся с миром, Аркаша. Ты был смелый и очень крутой, нам будет тебя не хватать. Не сомневайся, мы отомстим", - написал другой российский политэмигрант, организатор вильнюсского Форума свободной России Иван Тютрин.
"Мы с Аркашей, однажды чуть было не погибли вместе. Аркадий был настоящий человек", - написал фотограф и репортер, ныне организатора благотворительных проектов Мити Алешковского.
"Он был в Крымске, был на наводнении в Амурской области, и всегда отдавал себя слабым и нуждающимся без конца, без устали, до предела. Потому, что он был сильный человек, который всегда знал, что надо помогать слабым, и тем, кто пострадал от несправедливости", - пишет Алешковский.
"Убитый сегодня в Киеве Аркадий Бабченко, наверное, был рекордсменом мира среди журналистов по количеству угроз убийством в его адрес - онлайн и не только. Я знал его, и он был не из тех, кто лез за словом в карман (и, честно говоря, часто заходил слишком далеко). Неожиданным это не назовёшь, но это, тем не менее, трагедия", - написал журналист, создатель проекта "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев.