Уильям Браудер задержан в Испании по запросу России

  • 30 мая 2018
Уильям Браудер Правообладатель иллюстрации Getty Images

Британский бизнесмен Уильям Браудер, заочно осужденный в России по обвинению в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве и называющий свое дело политически мотивированным, сообщил, что его по российскому запросу задержала полиция Испании.

Браудер написал в "Твиттере", что полиция везет его в участок, но не говорит, в какой именно. К своему посту бизнесмен приложил фотографию, сделанную с заднего сидения полицейской машины.

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