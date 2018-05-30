Уильям Браудер задержан в Испании по запросу России
- 30 мая 2018
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Британский бизнесмен Уильям Браудер, заочно осужденный в России по обвинению в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве и называющий свое дело политически мотивированным, сообщил, что его по российскому запросу задержала полиция Испании.
Браудер написал в "Твиттере", что полиция везет его в участок, но не говорит, в какой именно. К своему посту бизнесмен приложил фотографию, сделанную с заднего сидения полицейской машины.
In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.
Конец Twitter сообщения , автор: @Billbrowder
Новость дополняется.