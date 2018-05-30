Открывший стрельбу в Льеже накануне совершил убийство

Media playback is unsupported on your device Нападение в Льеже расследуется как теракт

Мужчина, открывший стрельбу в Льеже, в ночь перед нападением совершил убийство, сообщает бельгийское министерство внутренних дел.

По данным МВД, нападавший, которого зовут Бенджамин Герман, убил бывшего заключенного, с которым он был знаком. Как сообщается, произошло это в понедельник ночью в 50 км от места второго преступления.

Жертвами стрельбы, которую открыл Бенджамин Герман во вторник в центре Льежа, стали три человека, в их числе - двое женщин-полицейских. Нападавший, которого за день до этого выпустили из тюрьмы на несколько дней, был застрелен полицией.

Ранее бельгийский телеканал RTBF сообщил, что нападавший был накануне в рамках программы реабилитации выпущен на два дня из тюрьмы, где он отбывал срок за наркотики. По сведениям телеканала, он радикализировался, находясь в заключении. Выйти на свободу он должен был в 2020 году.

Как сообщает из Бельгии корреспондент Би-би-си Дэмиан Грамматикус, следствие рассматривается несколько версий и причин произошедшего.

Поскольку Бенджамин Герман был осужден за наркотики, открытым остается вопрос о том, в каком состоянии он совершил нападение. Кроме того, неясным остается вопрос о том, не сделал ли он это в какой-то мере потому, что боялся вернуться в тюрьму, где он только что совершил убийство.

По словам начальника полиции Льежа, нападавший целенаправленно атаковал полицейских. Полиция расследует инцидент как террористический акт.

Источники в полиции также сообщили, что во время нападения мужчина выкрикивал "Аллаху акбар!"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жертвами стрелка стали двое полицейских и водитель одной из машин

Нападение произошло утром во вторник в центре Льежа. Прокуратура сообщила, что нападавший набросился на женщин-полицейских с ножом. Ему удалось завладеть пистолетом одной из них, после чего он открыл огонь. Обе женщины-полицейские были убиты на месте.

Жертвой нападавшего также стал 22-летний мужчина, сидевший на пассажирском сидении припаркованного в центре города автомобиля. Подозреваемый выстрелил в направлении автомобиля, когда двигался от места нападения на полицейских к школе.

В школе нападавший взял в заложники уборщицу, после чего началась перестрелка с полицейскими, прибывшими на место происшествия. Подозреваемый попытался скрыться, но безуспешно.

В ходе перестрелки нападавший был убит. Позже власти Льежа сообщили, что все дети были эвакуированы из школы и им ничего не угрожает.

Вопросы к властям

Бельгийским властям предстоит дать ответ на вопрос, почему заключенному, о радикальных взглядах которого было известно, разрешили покинуть стены тюрьмы на несколько дней.

Министр юстиции, ведомство которого курирует работу тюрем в стране, заявил, что чувствует ответственность за произошедшее в центре Льежа в минувший вторник.

"Основной вопрос заключается в том, можно ли было давать ему отпуск, так как он убил трех ни в чем неповинных людей", - сказал министр юстиции Коэн Гинс в интервью радиостанции RTBF.

Министр внутренних дел Бельгии подчеркнул, что, хотя и были признаки радикализации взглядов заключенного, однако он нельзя с уверенностью сказать, что он открыл стрельбу из-за своих радикальных взглядов.

Террорист или наркоман?

"Это могло произойти из-за того, что он понимал, что ему нечего больше ждать от жизни, потому что он убил человека минувшей ночью, тут еще дело в его психологическом состоянии, и не исключено, что он принял дозу наркотиков", - отметил министр.

Однако в прокуратуре не исключают, что убийство Германом бывшего заключенного могло быть преступлением террористического характера. В прокуратуре отмечают, что в момент нападения на полицейских в центре города Герман выкрикнул "Аллаху акбар!"

По данным прокуратуры, есть данные, свидетельствующие о том, что он, находясь в заключении, поддерживал связь с исламистами в 2016 году и в начале 2017 года.

Он также изучал призывы и инструкции "Исламского государства", касающиеся того, как совершать нападения на полицейских с помощью их же оружия.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Бельгии действует повышенный уровень террористической опасности после серии взрывов в Брюсселе 22 марта 2016 года

Взрывы в Брюсселе и нападение с мачете

Министр внутренних дел Бельгии заявил, что антитеррористический кризисный центр Бельгии изучает обстоятельства нападения и следит за ситуацией. Полиция сейчас работает над тем, чтобы составить полную картину происшествия, заявили в МВД страны.

"Есть детали, указывающие на то, что это нападение могло быть террористическим актом", - заявил агентству Франс пресс представитель прокуратуры страны.

В социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как люди бегут, пытаясь скрыться с места происшествия.

В Бельгии действует повышенный уровень террористической опасности после серии взрывов в Брюсселе 22 марта 2016 года, жертвами которых стали 32 человека и еще около 250 получили ранения.

В марте 2016 года в Бельгии был арестован предполагаемый организатор теракта 2015 года в Париже Салах Абдеслам. В ходе расследования нападения на столицу Франции выяснилось, что атаки были подготовлены террористической ячейкой, базировавшейся в Брюсселе. Жертвами нападения на Париж в 2015 году стали 130 человек.

В августе 2016 года произошло нападение городе Шарлеруа: нападавший был вооружен мачете, в результате нападения пострадали двое женщин-полицейских. Нападавший был застрелен полицией и скончался от полученных ран. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель тогда заявил, что нападение скорее всего, было терактом.