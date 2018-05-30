Аркадий Бабченко жив

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Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого накануне сообщила нацполиция Украины, жив. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что все произошедшее было частью специальной операции. Сам журналист выступил на пресс-конференции в СБУ.

Покушение на убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы, заявил на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак. Само убийство, о котором стало известно накануне, было инсценировано.

Накануне украинская полиция сообщила, что на журналиста было совершенно покушение в его квартире в Киеве и что он умер в машине "скорой помощи".

Бабченко появился перед журналистами на брифинге в СБУ, который показывал в прямом эфире телеканал "112 Украина".

По его словам, дело расследовалось два месяца. Ему сообщили об этом месяц назад, пояснив, что "на него есть заказ", который должен выполнить гражданин Украины. "Я неплохо стою, слушайте", - пошутил он.

"Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов", - рассказал российский журналист, покинувший в России в 2017 году.

Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России", - рассказал российский журналист, покинувший в России в 2017 году.

"Добыть эту фотографию могли только спецслужбы и только в паспортном столе", - добавил Бабченко и выдвинул версию о причастности к этому российских спецслужб.

Бабченко согласился принять участие в операции украинских спецслужб, которая предполагала сообщение о его убийстве. "Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказ дали три недели", - добавил он.

Бабченко извинился перед своими друзьями и женой за то, что им пришлось пережить после сообщения об убийстве: "Я друзей и коллег хоронил много раз и я знаю это чувство, когда приходится хоронить коллег".

"Я свою работу выполнил. Я пока еще живой. Не дождутся", - закончил свое выступление российский журналист.