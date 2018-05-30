"Всегда бы так": как в России отреагировали на инсценировку убийства Бабченко

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аркадий Бабченко, о смерти которого накануне объявили на Украине, в среду выступил на пресс-конференции в СБУ

Российские политики, журналисты и общественные деятели отреагировали на сообщение об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко неоднозначно. Русская служба Би-би-си собрала их отклики на новость о том, что Бабченко жив.

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, о котором стало известно во вторник вечером, оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины (СБУ).

Как рассказал на пресс-конференции глава украинской спецслужбы Василий Грицак, это было частью спецоперации, в результате которой готовящееся покушение на журналиста было предотвращено, а его организатор задержан. По утверждению главы СБУ, покушение на убийство Бабченко заказали российские спецслужбы.

На брифинге в СБУ также выступил и сам Бабченко. Он рассказал, что согласился принять участие в операции украинских спецслужб, которая предполагала инсценировку его убийства, и извинился перед своей женой, друзьями и коллегами за то, что им пришлось это пережить.

А вот как на новость отреагировали в России (а также в международной организации "Репортеры без границ" и в ОБСЕ).

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

"Я видел [сообщения], но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать".

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД

"То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно".

Павел Гусев, главный редактор газеты "Московский комсомолец"

"Мы как будто вляпались в грязь… стали участниками абсолютно безнравственной игры, которую организовали СБУ, спецслужбы Украины и этот человек, который числится журналистом. Отношение его к товарищам, которые плакали и рыдали, действительно реально оплакивали его, я уже не говорю о жене…

Это абсолютно безнравственно, абсолютно грязно, не по-человечески, просто для того, чтобы потом сказать, что Россия виновата во всем. Ну да бог ему судья. Больше я уже не считаю, что он работал в нашей газете".

Пропустить Twitter пост , автор: @Alexey_Pushkov Инсценировка СБУ с участием Гройсмана и Климкина, обманувших весь мир насчет убийства Бабченко. Типичный и циничный водевиль по- киевски. Оставили в дураках и своих западных союзников. И раньше было известно, что Киеву верить нельзя. Теперь ясно, что верить нельзя категорически. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 мая 2018 г.

Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ

"Киев в ситуации с якобы покушением на Бабченко совершил глупейшую провокацию против России, опозорился на весь мир. Но даже полноценно "обвинить" Москву украинские власти не успели, журналист оказался жив. Даже это не смогли сделать.

Гражданин России не должен выступать против своей страны, этим поступком он покрыл позором свое имя. Пусть служит "хозяевам" из СБУ".

Михаил Федотов, глава президентского совета по правам человека

"Если, действительно, это была спецоперация и Аркадий Бабченко жив-здоров - слава богу. А тем, кто это организовывал, я бы все-таки рекомендовал обратиться к врачам и подумать о том, что есть темы, на которые шутить нельзя".

Алексей Михайлов, член совета по внешней и оборонной политике России, генерал ФСБ

"Эту "операцию" должен комментировать не разведчик, а психиатр.

Мы имеем дело с совершенно непредсказуемой спецслужбой, которая совсем забыла о своем назначении и ищет врагов там, где их нет. СБУ проявила себя как бандитская организация, лишенная каких-либо зачатков правового сознания".

Пропустить Twitter пост , автор: @mironov_ru За провокацию СБУ ставлю «неудовлетворительно». До британского шоу не дотянули. И с совестью у Киева даже не дефицит, а просто беда. Фарс вокруг смерти человека - это мерзость. Но вполне в стиле киевских властей. — Сергей Миронов (@mironov_ru) 30 мая 2018 г.

Сергей Гончаров, президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

"То, что произошло с Бабченко - самая настоящая провокация спецслужб Украины для того, чтобы подставить Россию. Действия СБУ показывают, что они действуют таким способом, потому что Россия для них везде является врагом. Это полнейший анахронизм. Сейчас так не работают. Только на Украине"

Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне

"Украинская власть хотела поразить весь мир, и она поразила его. Никто даже от нее такого не ожидал. Обманутыми оказались миллионы людей: над их лучшими чувствами - состраданием и жалостью - поглумились самым бесстыдным образом.

История еще не знала подобных мерзких инсценировок".

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам

"Сожалею, что Бабченко принял участие в провокации украинских спецслужб. Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении".

Божена Рынска, светский обозреватель

"Меня из-за смерти Бабченко трясло полночи. Сердце болело. А это все постановка и комедия, вы хотите сказать??? Ну и мерзость, ну и мерзость. *****, такими вещами не разыгрывают, не шутят. Это не повод для театральной постановки! Нельзя играть в такое, это не шуточки".

Кристоф Делуар, генсек международной организации "Репортеры без границ"

"Репортеры без границ" выражают глубочайшее возмущение после раскрывшейся манипуляции украинских спецслужб, это новый шаг информационной войны. Играть с фактами, особенно используя журналистов для своих фейков, всегда очень опасно для правительства".

Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

"Печально и прискорбно, что украинская полиция играла с правдой, какими бы ни были их мотивы для этой… выходки".

Сам Аркадий Бабченко спустя сутки после своего "убийства" опубликовал свой первый пост в "Твиттере": "Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро".