10 способов "вмешательства Запада", которые открыли российские сенаторы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сенаторы уверены, что защитить выборы от вмешательства из-за рубежа нужно с помощью введения наказания

Граждане западных стран активно вмешивались в выборы президента России и должны нести за это уголовную ответственность, считают члены Совета Федерации, подготовившие специальный доклад об этом. Где именно они нашли признаки влияния и насколько оно было заметным?

Доклад, опубликованный в среду, подготовила временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Это полтора десятка парламентариев и экспертов, которые периодически выступают с резкими антизападными заявлениями. Возглавляет комиссию сенатор Андрей Климов.

Доклад о вмешательстве Запада в президентские выборы в России - симметричный ответ на доклад конгресса США о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

В докладе конгресса, секретная часть которого была опубликована в апреле, говорилось, что российские власти совершали кибератаки на госорганы США, распространяли украденные документы и разжигали ненависть.

А что, по мнению сенаторов, сделали в США, чтобы вмешаться в российские президентские выборы?

Мотивировали и демотивировали

Под словом "вмешательство" имеется в виду не "грубая фальсификация" избирательных бюллетеней, говорится в докладе. В чистоте прошедших выборов сенаторы уверены. Они описали это как "мотивация либо демотивация законных участников избирательного процесса противоправными методами".

Дискредитировали Россию

"Международный антироссийский конгломерат", включающий помимо США большинство стран НАТО, Австралию, страны Балтии и Украину, пытался внести раскол в общество, используя допинговый скандал и события в Сирии, уверяют парламентарии.

По их мнению, конгломерат выставлял Путина как защитника "кровавого диктатора" Башара Асада.

Распространялись слухи о "намерении Путина после выборов еще больше закрутить гайки", "изменить под себя Конституцию", "дать волю силовикам", "повысить налоги на бизнес", "фактически заморозить зарплаты бюджетникам", "еще больше поссорить Россию с миром", отмечается в докладе.

Дискредитировали лично Путина

Вмешательство России в выборы в США - информационный вброс, которыми воспользовалась Демократическая партия в Америке, чтобы обрушить безосновательные обвинения на президента Владимира Путина, говорится в докладе.

Комиссия считает, что целью тех, кто вмешивался в выборы, было "атаковать персонально Путина", дискредитировать его и внести раскол - причем, не только в политическую элиту, но и в окружение президента. Президента пытались дискредитировать "антипутинскими фильмами BBC" и "публикации в СМИ и Интернет о карибских офшорах, якобы аффилированных с Путиным и его окружением", перечислили примеры авторы доклада (орфография авторов).

Заставляли Путина ошибаться

Западные силы раздували в СМИ и социальных сетях разнообразные скандалы и проблемы, в том числе надуманные, чтобы спровоцировать лично Путина на неадекватные реакции, уверены сенаторы.

На презентации доклада глава комиссии Климов заявил, что целью вмешательства в выборы была смена руководства страны через несколько лет. Для этого во время выборов заинтересованная сторона пыталась "вывести из себя" политическое руководство в России, чтобы чиновники допускали просчеты в управлении страной.

Устроили хакерскую атаку на ЦИК

Комиссия заявила, что располагает информацией о хакерских атаках на ЦИК. Доказательств авторы доклада не приводят.

Правда, на презентации сенаторы рассказали о существовании "закрытой части" доклада, которая готовилась в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Ознакомиться с этой частью документа смогут только люди с соответствующим допуском.

Председатель ЦИК Элла Памфилова и ранее говорила о хакерской атаке на систему ГАС "Выборы", но кто ее устроил, не уточнялось.

Продвигали "определенного фигуранта"

Запад, по мнению авторов доклада, пытался навязать извне России, суверенному государству, конкретного кандидата, имеющего судимость. Иностранные политики, общественные деятели, дипломаты и журналисты раскручивали пропагандистский тезис: "Без регистрации и участия кандидата Алексея Навального президентские выборы будут не настоящими", говорится в докладе.

Комментарии госдепа США и внешнеполитического ведомства Евросоюза по отказу Алексею Навальному в регистрации кандидатом авторы доклада называют одним из способов вмешательства во внутреннюю политику России.

Вербовали политиков и экспертов

Иностранные подрывные центры формулировали политический заказ с помощью так называемых "фабрик мысли" (think tanks) и манипулировали экспертами, журналистами и политиками, говорится в докладе.

Эти центры разрабатывали специальные программы так, чтобы каждый отдельно взятый их элемент выглядел бы как событие случайное, самопроизвольное.

По мнению авторов доклада, иностранцы подбирали соответствующих кандидатов из граждан России, "которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче" и вели его или ее к намеченной извне цели.

Пытались расколоть окружение Путина

Внешние силы пытались максимально расколоть окружение президента - причем не только политические и финансово-экономические круги, но и тех, кто относится к творческой интеллигенции, утверждают сенаторы.

Они пытались создавать в среде интеллигенции ощущение, что именно Путин лишает народ "демократических завоеваний конца восьмидесятых - девяностых годов".

СМИ много писали о выборах

По мнению сенаторов, для вмешательства в дела России использовались и западные медиа, например, "Радио Свобода" и связанные с ней издания, а также "Голос Америки", Deutche Welle, Би-би-си, издание Meduza - всего 12 СМИ.

"Вмешательство" заключалось в том, что эти СМИ, "подконтрольные Вашингтону и его союзникам" практически в круглосуточном режиме с учетом региональной специфики России публиковали материалы о президентских выборах. Комиссия считает, что Навальному эти СМИ уделили больше внимания, чем другим кандидатам.

Финансировали некоммерческие организации

В докладе подчеркивается, что с принятием закона об НКО-иностранных агентах, некие "зарубежные центры" перешли на "серые схемы" передачи денег организациям в России - якобы, их передавали даже наличными.

Комиссия со ссылкой на данные Генпрокуратуры отметила, что "Открытая Россия", основанная экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским в 2016 году через подставных лиц получила свыше 1 млн долларов. Примеров с другими организациями в докладе нет, как "Открытая Россия" вмешивалась в президентские выборы, сенаторы не уточнили.

Председатель организации Андрей Пивоваров сказал Би-би-си, что во время президентской кампании "Открытая Россия" никого не поддерживала: "Если бы было что-то противоправное, Генпрокуратура сразу бы возбудила дело".

Как с этим бороться?

Для защиты госсувернитета сенаторы предлагают ввести в законодательство новое понятие - помимо "нежелательных организаций" в нем может появиться "нежелательная деятельность". Под такое определение могут попасть и те, кто формально не работает в организациях, признанных нежелательными или иностранными агентами. При этом что именно будет считаться такой деятельностью, не уточняется.

Сенаторы также рекомендовали запретить иностранным государствам реализацию любых программ на территории России - в том числе через некоммерческие организации. Финансировать их можно будет только в том случае, если это согласовано с российскими властями.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Попытки повлиять избрание Владимира Путина были безнадежны с самого начала, уверены в Совете Федерации

Предложили члены Совета федерации и несколько мер для защиты "электорального" суверенитета. В частности, запретить людям с двойным гражданством или видом на жительство вне России быть доверенными лицами кандидатов в президенты другие выборные должности, а также печатать агитацию за рубежом.

Для тех лиц, которые не имеют гражданства России, но все равно пытаются участвовать в избирательных кампаниях, сенаторы предложили разработать "действенные санкции" вплоть до уголовного преследования.

Единственные, кто не должны попасть под такие ограничения - иностранные наблюдатели, которые следят за подсчетом голосов.

Пока это все рекомендации и даже текста законопроекта еще нет. До этого ни одно из предложений комиссии законом так и не стало. Сенаторы считают себя авторами идеи о реестре СМИ-иностранных агентов, однако законопроект готовили люди, не входящие в комиссию.

Один из авторов доклада, сенатор Олег Морозов, сказал Би-би-си, что для СМИ, которые по мнению комиссии вмешивались в выборы, санкций не разрабатывали.

"Лично я точно не сторонник того, чтобы что-то запрещать в сфере СМИ, если нет только прямых провокаций, например, агитации в день тишины", - сказал Морозов.

На что еще обратят внимание

В докладе сенаторы пообещали продолжить мониторинг "внешних угроз государственному суверенитету". Подобные риски они увидели, например, в "использовании экологической тематики с целью провоцирования протестной активности и последующей политизацией такого рода протестов" - вероятно, речь идет о так называемых "мусорных бунтах в Подмосковье".

В провокационных целях может использовать и грядущий чемпионат мира по футболу, полагают в Совете Федерации. Кроме того, сенаторы уже сейчас собираются начать мониторинг попыток вмешательств в выборы в сентябре 2018 года - особое внимание они пообещали обратить на мэрскую кампанию в Москве.

Не забыли авторы доклада и про молодежь - в частности, они собираются следить за угрозами в сфере образования "с особым акцентом на риски, связанные с деструктивным влиянием на молодежь, включая несовершеннолетних граждан России и студентов". В самом документе сенаторы несколько раз обратили внимание, что молодые люди активно участвовали в протестах, организованных сторонниками Навального.