Мелания Трамп опровергла в "Твиттере" слухи о размолвке с супругом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мелании Трамп не было на дне физкультуры и спорта, традиционно проводившимся в Белом доме

Супруга президента США Мелания Трамп, не появлявшаяся на публике с момента недавней операции, публично пресекла слухи о своем здоровье и браке.

"Будьте уверены, я здесь в Белом доме с моей семьей ", - говорится в ее официальном аккаунте в "Твиттере".

Последний раз ее видели вместе с Дональдом Трампом 20 дней назад на церемонии встречи трех американских узников, вернувшихся в США после заключения в Северной Корее.

До этого Белый дом уже заявил, что отношения четы Трампов сильны как никогда.

Некоторые пользователи "Твиттера" предположили, что сообщение в аккаунте Мелании написал ее супруг Дональд Трамп.

Пропустить Twitter пост , автор: @FLOTUS I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) 30 мая 2018 г.

14 мая Белый дом заявил, что 48-летняя Мелания Трамп была госпитализирована для процедуры эмболизации почечной артерии для лечения доброкачественного новообразования.

"Операция прошла успешно, осложнений не было", - сообщил Белый дом после ее выписки 20 мая.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вместо Мелании на мероприятии присутствовала дочь Трампа Иванка

Но пяти дней, проведенных в больнице, оказалось достаточно для возникновения сплетен.

Мелания не появлялась на официальных фото, и до этой записи в "Твиттере" сообщила лишь о лечении в больнице.

В интернете начали циркулировать предположения о том, что первая леди вернулась в Нью-Йорк со своим сыном Бэрроном, или что она согласилась принять участие в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент сыграл в гольф

Когда она в среду не появилась на дне физкультуры и спорта в Белом доме, слухи лишь усилились.

Вместо нее с публикой общалась дочь Трампа - Иванка.

Во вторник пресс-секретарь первой леди Стефани Гришем сообщила изданию Politico: "К сожалению, нам постоянно приходится сталкиваться с теориями заговоров, так что это не что-то новое, а лишь глупость".

"У нее все прекрасно. Я бы не называла это долгим отсутствием. Она почти неделю провела в больнице, а теперь восстанавливается дома".

Находясь в больнице, Мелания Трамп написала в "Твиттере" о стрельбе в школе Техаса, о спецназовце, удостоенном медали почета, а также в поддержку армии в День поминовения.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Последний рад Меланию видели на церемонии встречи трех американских узников, вернувшихся из заключения в Северной Корее

Несколько недель назад Белый дом опроверг сообщения о том, что первая леди якобы не живет в Белом доме с президентом, потому что их чувства друг к другу охладели.

Washington Post сообщила, сославшись на циркулирующие слухи, что Мелания Трамп живет с родителями в пригороде Вашингтона.

Правообладатель иллюстрации AFP

Подобные политические слухи появляются с завидной регулярностью.

Во время правления предыдущего президента Барака Обамы говорили, например, что он подал на развод с Мишель Обамой.