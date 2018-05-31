Правообладатель иллюстрации AFP Image caption США содержит подозревамых в террористической деятельности в Гуантанамо без предъявления им обвинений

Литва и Румыния нарушили права двух заключенных, подозреваемых в связях с "Аль-Каидой", позволив ЦРУ применить к ним пытки. К такому решению пришли судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

США задержали двоих подозреваемых - Абу Зубейду и Абд Аль-Рахима Аль-Нашири - после нападения на Америку 11 сентября 2001 года; оба они в настоящее время содержатся в тюрьме Гуантанамо.

В распоряжении ЦРУ имелось несколько "секретных тюрем", в том числе и на территории Литвы и Румынии.

ЕСПЧ заявляет, что обе эти страны нарушили европейскую конвенцию о запрете пыток.

Согласно решению суда, Румыния и Литва должны будут заплатить по 100 тысяч евро обоим подозреваемым. Представители ЕСПЧ отмечают, что им не удалось добиться посещения обоих заключенных в Гуантанамо.

Существование так называемых "секретных тюрем" для проведения дознания - без соблюдения положенных процедур по задержанию и передаче подозреваемых - много лет держалось в секрете после терактов 9 сентября 2001 года.

Не имеющий гражданства палестинец Абу Зубейда, родившийся в Саудовской Аравии, как полагают, был в 1990-е годы главным вербовщиком, а позднее стал главным организатором терактов, связывая Усаму бин Ладена с другими ячейками "Аль-Каиды".

Также родившийся в Саудовской Аравии Аль-Нашири руководил, по данным американской разведки, операциями "Аль-Каиды" в странах Персидского залива.

В постановлении Европейского суда говорится, что тюрьма ЦРУ располагалась в Румынии в 2003-2005 гг. и Аль-Нашири содержался там в "исключительно жестких условиях", подвергаясь "нечеловеческому обращению... ставшему возможным из-за сотрудничества Румынии с ЦРУ".

Аналогичный вердикт вынесен в отношении Литвы, где секретная тюрьма ЦРУ существовала в 2005-06 гг. и где содержался Абу Зубейда.

Судьи зачитали документы ЦРУ, согласно которым подозреваемых террористов допрашивали с повязкой на глазах или с мешком на голове, постоянно содержали в кандалах в одиночном карцере и подолгу пытали ярким светом и сильным шумом.

Как Литва, так и Румыния помогали ЦРУ перевезти подозреваемых в другие тюрьмы, подвергнув их тем самым "серьезному риску дальнейшего неподобающего обращения, которое можно было предвидеть".