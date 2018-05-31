"Невиданный позор". Соцсети о поражении сборной России перед ЧМ
Сборная России проиграла предпоследний товарищеский матч перед чемпионатом мира по футболу. Российские футболисты уступили команде Австрии со счетом 0:1. Похоже, после этого эксперты и болельщики расстались с последними иллюзиями о степени подготовленности сборной к турниру.
Неудача в матче в Австрией стала для подопечных Станислава Черчесова третьей подряд. Команда не одерживала побед с октября 2017 года.
Главный редактор портала "Р-Спорт" Василий Конов констатировал, что игра россиянам не удалась.
На исправление ситуации у сборной остается меньше двух недель и всего один товарищеский матч против Турции 5 июня. Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев считает, что действовать нужно радикально.
Его коллега Юрий Розанов полагает, что надеяться на оставшиеся две недели - это все равно, что откладывать поход к зубному: лучше уже не станет.
Еще один комментатор "Матч ТВ" Константин Генич пытался найти хоть какой-то повод для оптимизма...
Но так и не нашел.
Неудачная игра в матче объясняется высокими физическими нагрузками во время сборов, написал обозреватель газеты "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер.
Главный редактор сайта "Матч ТВ" Евгений Дизчковский заочно поспорил с Рабинером о том, что такое "играть под нагрузкой".
А Рабинер похвалил ветерана сборной Игоря Игнашевича, которого вызвали в команду в последний момент.
Василий Конов тоже сумел в этот вечер найти достойного человека в футболке сборной России.
Бывший игрок сборной СССР и "Спартака" Евгений Ловчев в своем телеграм-канале называет игру сборной России безобразной: "Такая безысходность в действиях! Перед игрой говорил, что мне важно будет увидеть, как команда сыграет в атаке. Ее не было. Просто не было".
В неудачах команды стали предсказуемо обвинять ее главного тренера Станислава Черчесова.
Твиттер "Сборная России 100%" процитировал заголовок одного из блогов на сайте Sports.ru.
Твиттер сайта Eurosport решил вспомнить, кого сборной России удалось победить при подготовке к чемпионату мира.
Твиттер сайта Sports.ru сравнил стратегию работы Черчесова с коварными замыслами злодея Грю из мультфильма "Гадкий Я".
Sports.ru вообще активно развивал тему мультипликационных героев...
... и иронизировал над послематчевой пресс-конференцией российского тренера.
Кстати, журналисты на пресс-конференции тоже подтрунивали над Черчесовым.
Досталось и его подопечным.
Некоторые не удержались от шуток на грани фола.
Некоторых игроков (в частности, защитника Владимира Граната) ждали персональные отповеди от болельщиков.
Не обошлось без шуток по мотивам "воскрешения" журналиста Аркадия Бабченко.
Прогнозы болельщиков были один мрачнее другого.
Но некоторые болельщики нашли в себе силы поддержать футболистов.
И удостоились похвалы от комментатора Владимира Стогниенко.
"Твиттер" газеты "Спорт-Экспресс" решил не изобретать велосипед и ограничился некрасовскими строками, которые всегда вспоминают в подобных ситуациях.