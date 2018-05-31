"Невиданный позор". Соцсети о поражении сборной России перед ЧМ

Правообладатель иллюстрации JOE KLAMAR/AFP/Getty Images Image caption Товарищеский матч против сборной Австрии показал, что россиянам нечего противопоставить даже такой скромной команде

Сборная России проиграла предпоследний товарищеский матч перед чемпионатом мира по футболу. Российские футболисты уступили команде Австрии со счетом 0:1. Похоже, после этого эксперты и болельщики расстались с последними иллюзиями о степени подготовленности сборной к турниру.

Неудача в матче в Австрией стала для подопечных Станислава Черчесова третьей подряд. Команда не одерживала побед с октября 2017 года.

Главный редактор портала "Р-Спорт" Василий Конов констатировал, что игра россиянам не удалась.

Пропустить Twitter пост , автор: @VasilyKonov Коротко о матче сборной России (финальный этап подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу) против команды Австрии (в отпуске): 0 (ноль, ни одного) ударов в створ ворот австрийцев за 93 минуты игры. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 30 мая 2018 г.

На исправление ситуации у сборной остается меньше двух недель и всего один товарищеский матч против Турции 5 июня. Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев считает, что действовать нужно радикально.

Пропустить Twitter пост , автор: @cherdantsev Да уж... Из этих 23 человек ...цать тоже можно было бы отцепить. С Турцией нужно что-то принципиально другое по составу. У того сочетания игроков, которое вышло в старте, перспектив не вижу. Время, конечно, ещё есть, но мало. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 30 мая 2018 г.

Его коллега Юрий Розанов полагает, что надеяться на оставшиеся две недели - это все равно, что откладывать поход к зубному: лучше уже не станет.

Пропустить Twitter пост , автор: @RozanovYury Первый тайм - повод порадоваться, что две недели еще есть. Правда тут же позвонил стоматолог: «завтра не могу тебя принять, извини». Похожая чем-то радость... — Розанов Юрий (@RozanovYury) 30 мая 2018 г.

Еще один комментатор "Матч ТВ" Константин Генич пытался найти хоть какой-то повод для оптимизма...

Но так и не нашел.

Неудачная игра в матче объясняется высокими физическими нагрузками во время сборов, написал обозреватель газеты "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер.

Главный редактор сайта "Матч ТВ" Евгений Дизчковский заочно поспорил с Рабинером о том, что такое "играть под нагрузкой".

А Рабинер похвалил ветерана сборной Игоря Игнашевича, которого вызвали в команду в последний момент.

Василий Конов тоже сумел в этот вечер найти достойного человека в футболке сборной России.

Бывший игрок сборной СССР и "Спартака" Евгений Ловчев в своем телеграм-канале называет игру сборной России безобразной: "Такая безысходность в действиях! Перед игрой говорил, что мне важно будет увидеть, как команда сыграет в атаке. Ее не было. Просто не было".

В неудачах команды стали предсказуемо обвинять ее главного тренера Станислава Черчесова.

Твиттер "Сборная России 100%" процитировал заголовок одного из блогов на сайте Sports.ru.

Твиттер сайта Eurosport решил вспомнить, кого сборной России удалось победить при подготовке к чемпионату мира.

Твиттер сайта Sports.ru сравнил стратегию работы Черчесова с коварными замыслами злодея Грю из мультфильма "Гадкий Я".

Sports.ru вообще активно развивал тему мультипликационных героев...

... и иронизировал над послематчевой пресс-конференцией российского тренера.

Кстати, журналисты на пресс-конференции тоже подтрунивали над Черчесовым.

Пропустить Twitter пост , автор: @KyKyPyKy22 Австрийские журналисты хохотали после моего вопроса тренеру Австрии: «В России мало кто понимает во что играет сборная. Вы поняли?». — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 30 мая 2018 г.

Досталось и его подопечным.

Некоторые не удержались от шуток на грани фола.

Пропустить Twitter пост , автор: @zzzigozzz888 То что сборная России по футболу делает, со своими болельщиками, она после ЧМ обязана на них женится! — Игорь (@zzzigozzz888) 31 мая 2018 г.

Некоторых игроков (в частности, защитника Владимира Граната) ждали персональные отповеди от болельщиков.

Не обошлось без шуток по мотивам "воскрешения" журналиста Аркадия Бабченко.

Пропустить Twitter пост , автор: @LugalKiEn91 На самом деле сборная России выиграла Австрию. А то что вы вчера видели - спецоперация СБУ — Сельский механизатор (@LugalKiEn91) 31 мая 2018 г.

Прогнозы болельщиков были один мрачнее другого.

Пропустить Twitter пост , автор: @nikishaaaaa В матче с Австрией они не попали в створ ни разу

Уже представляю спустя некоторое время новости « сборная России уступила саудовской Аравии ни разу не коснувшись мяча»

Невиданный позор — он (@nikishaaaaa) 31 мая 2018 г.

Но некоторые болельщики нашли в себе силы поддержать футболистов.

И удостоились похвалы от комментатора Владимира Стогниенко.

Пропустить Twitter пост , автор: @VStognienko Поразительно, что после всех этих лет и всех этих ЧЕ и ЧМ (2008-й - все же исключение) наши болельщики все еще сохраняют способность разочаровываться (а разочарование, как ни крути, обратная сторона оптимизма). У нас крутые болельщики. — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 30 мая 2018 г.

"Твиттер" газеты "Спорт-Экспресс" решил не изобретать велосипед и ограничился некрасовскими строками, которые всегда вспоминают в подобных ситуациях.