Герман из "Шмайсера": что известно о подозреваемом в покушении на Бабченко

Правообладатель иллюстрации SBU Image caption Видеозапись задержания предполагаемого организатора покушения на Бабченко была опубликована Службой безопасности Украины (СБУ) в среду

Шевченковский районный суд Киева назвал имя подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. "Гражданином Г.", задержанным накануне Службой безопасности Украины (СБУ), оказался Борис Львович Герман.

Это подтвердил и адвокат подозреваемого Евгений Солодко. В своем "Фейсбуке" он сообщил, что Герман является исполнительным директором украинско-немецкого СП "Шмайсер", которое "имеет давние производственные отношения с министерством обороны Украины".

"Организатор": бизнесмен-патриот

"Сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - написал Солодко.

Ранее адвокат называл обвинения в адрес своего подзащитного "неэстетичной провокацией" и рассказывал, что силовики пытались его "кошмарить".

О том, что задержанный является предпринимателем, который поставлял товары для нужд украинского минобороны, сообщил также журналист Владимир Бойко. Кроме того, по его данным, Герман был помощником-консультантом двух народных депутатов Украины - Михаила Гончарова и Игоря Плохого.

"Герман утверждает, что к нему обратился сотрудник департамента контрразведки СБУ и попросил помочь разоблачить вражеского агента. Будучи зависимым от СБУ как предприниматель, осуществляющий поставки для нужд вооруженных сил, Герман согласился и передал деньги, полученные от куратора из ДКР, "киллеру", - пишет Бойко в "Фейсбуке".

Герман, которого СБУ накануне называла "гражданином Г.", был задержан в Киеве за три часа до начала пресс-конференции, на которой перед журналистами появился Бабченко, об убийстве которого было объявлено накануне.

Подозреваемый, гражданин Украины, который был задержан по итогам спецоперации с инсценировкой убийства российского журналиста, был завербован российскими спецслужбами и занимался организацией покушения непосредственно в Киеве, заявили в СБУ.

По версии украинской спецслужбы, задержанный получил на организацию преступления 40 тысяч долларов, из которых 30 тысяч он передал своему знакомому, который должен был совершить убийство, а 10 тысяч решил оставить себе.

По информации СБУ, после убийства Бабченко, которое должно было стать "пробным" (организатор якобы говорил о необходимости устранения 30 человек), "гражданин Г." планировал уехать в Россию через третью страну и уже купил для этого билет.

"Исполнитель": путаница с Цымбалюком

Имя исполнителя преступления, который, как заявили в СБУ, стал участником спецоперации и теперь проходит по делу как свидетель, спецслужбой не называлось. В СБУ рассказали лишь, что он участвовал в военной операции на востоке Украины на стороне правительственных сил.

В четверг вечером активист запрещенного в России "Правого сектора" Алексей Цымбалюк заявил, что именно он является человеком, которому заказали убийство Бабченко, после чего он обратился в СБУ.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам по доллары", - написал Цымбалюк в "Фейсбуке".

Цымбалюк, у которого в "Фейсбуке" есть фото, где он вскидывает руку в нацистском приветствии, утверждает также, что дал подписку о неразглашении. Однако в самой СБУ заявили, что "настоящий исполнитель такого бы в "Фейсбуке" не писал".

"Я не знаю кто это и никакого поста не видела", - сказала изданию "Украинская правда" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. "О настоящей фамилии ничего не могу сказать", - добавила она. А в "Твиттере" назвала сообщение Цымбалюка "фейком".

Тем временем генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал фамилию Цымбалюка, выступая в эфире телеканала "Интер".

"Герман Борис Львович обратился (уже можно обнародовать - этот человек уже обнародовал в "Фейсбуке" свою фамилию) к Цымбалюку, бывшему добровольцу АТО, с тем, чтобы тот совершил убийство Бабченко Аркадия Аркадьевича", - сказал генпрокурор.

"Цымбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру, чтобы разоблачить и организатора, которым, по нашей версии, выступает господин Герман", - добавил Луценко.