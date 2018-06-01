Новые имена в деле Бабченко: кто эти люди?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Борис Герман в четверг был помещен под стражу на два месяца

В деле о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко в настоящий момент фигурируют два человека: Борис Герман, которого подозревают в организации преступления, и Алексей Цымбалюк, который проходит по делу как свидетель и называет себя несостоявшимся "киллером".

Герман в суде также назвал имя еще одного человека, которого он считает причастным к покушению - это Вячеслав Пивоварник, который якобы является сотрудником некоего фонда, связанного с Владимиром Путиным. Однако украинские власти пока не подтверждали его причастность к покушению.

Би-би-си собрала информацию о каждом из тех, кто упоминался в связи с расследованием.

Алексей Цымбалюк

Активист запрещенного в России "Правого сектора" Алексей Цымбалюк написал в своем "Фейсбуке", что именно он является человеком, которому заказали убийство Бабченко, после чего он сообщил об этом СБУ. Сейчас он проходит по делу как свидетель.

В интервью украинской телерадиокомпании "Громадське" Цымбалюк рассказывал, что в 2006 году был пострижен в монахи и принял монашеское имя Аристарх. Сначала он был иеродиаконом Украинской православной церкви Московского патриархата, затем - Украинской православной церкви Киевского патриархата, но в итоге разочаровался в обеих и стал монахом-отшельником в Закарпатье.

После начала конфликта на востоке Украины Цымбалюк отправился в Донбасс в качестве волонтера. Сначала он примкнул к подразделению медицинской эвакуации "Госпитальеры", затем работал в мобильных группах СБУ.

"Если нет государственной программы украинизации востока, то мы должны снова все делать сами, пока Донбасс не будет украинским", - отмечал Цымбалюк в интервью "Громадське". Благодарность за сотрудничество ему выражали 8-й батальон Украинской добровольческой армии и чеченский батальон имени Шейха Мансура.

При этом на своей странице в "Фейсбуке" Цымбалюк указывает, что все еще носит монашеское имя. Также на его странице в соцсети можно найти фото, где он вскидывает руку в нацистском приветствии.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее сообщил, что Герман, которого считают организатором покушения, несколько раз встречался с Цымбалюком и на одной из встреч дал ему 20 тысяч долларов как половину суммы за убийство Бабченко, а вторую часть должен был отдать после убийства.

Спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в соцсети еще до заявления Луценко назвала фейком новость о том, что Цымбалюку предложили убить Бабченко. Однако позднее она удалила этот пост и извинилась перед подписчиками, сообщив, что Цымбалюк действительно является фигурантом дела.

Борис Герман на судебном заседании сообщил, что контрразведка выбрала Цымбалюка на роль "киллера", потому что он известен по своей деятельности во время спецоперации на востоке Украины.

"Он батюшка и никогда в жизни не будет убивать любого человека, особенно безоружного. И все прекрасно знали, когда его выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать, их на фронте этому научили", - сказал Герман.

Знакомый Цымбалюка рассказал Би-би-си, что не слышал, чтобы тот принимал участие в боевых выездах - на фронте несостоявшийся киллер был медиком. Поэтому такой выбор исполнителя преступления знакомому Цымбалюка кажется странным.

Однако друг Цымбалюка, журналист Родион Шовкошитный, дает ему другую характеристику. "Что такое оружие Алексей, конечно, знает. Портрет доброго попа с кадилом - это не про него. Когда мы говорим, что добро должно быть с кулаками, то это про него", - рассказал он Би-би-си.

На вопрос о том, почему Алексей Цымбалюк решил принять участие во всем этом, его друг ответил: "Поставьте себя на место человека, которому другой человек предложил убить известную личность. И тот, кто предлагает, есть у него в друзьях на Facebook, ставит ему лайки, общается с ним. Существует три варианта ответа: или отказаться, но вы уже являетесь свидетелем; выполнить, но от вас, как от свидетеля, будут хотеть избавиться; или пойти в СБУ. Во всех трех случаях этот человек будет свидетелем, от которого будут стараться избавиться".

Борис Герман

По информации украинских СМИ, Борис Герман был помощником двух украинских депутатов - Михаила Гончарова и Игоря Плохого - и имел долю в фирме по изготовлению оружия: украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер".

В реестре юридических лиц он значится учредителем семи компаний. Помимо "Шмайсера" это "Си Фрут", "Частное дело-200", "Киевская консалтинговая группа", "Альпийский клуб", "Ресторатор" и "Право". Эти предприятия специализируются на оптовой торговле, юридических услугах, недвижимости и аренде.

Как сообщает украинский телеканал ТСН, фирма, где работал Герман, зарегистрирована в доме возле Верховной рады: это квартира, переделанная в галерею. Дом, где проживает Герман, также расположен в самом центре города, окна его квартиры выходят на Верховный суд Украины.

Охранник дома подтвердил телеканалу, что хозяин квартиры действительно живет там с женой и детьми, и охарактеризовал Германа как спокойного и воспитанного человека.

Издание "Украинская правда" отмечает, что ранее Герман уже фигурировал в криминальных сводках: в этом году следственные органы обвиняли его в подделке документов, а в 2016 году он подозревался в незаконном хранении оружия.

Адвокат подозреваемого Евгений Солодко написал в своем "Фейсбуке", что Герман известен своей волонтерской деятельностью для нужд спецоперации на востоке Украины. "Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - отметил он.

Сам Герман на суде в четверг говорил, что к нему якобы обращался "человек из Москвы", который имел отношение "к организации массовых беспорядков". Он утверждал, что сразу сообщил об этом в украинскую контрразведку, которая поручила ему наблюдать за намерениями заказчика.

Однако прокурор Руслан Кравченко назвал это неправдой и заявил, что Герман "не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ".

Вячеслав Пивоварник

Телеканал "Громадське" утверждает, что в суде Герман назвал имя "человека из Москвы", который к нему обратился. По данным канала, его зовут Вячеслав Пивоварник. Герман добавил, что это его давний знакомый, который теперь якобы работает "в частном фонде Путина", отвечающем "за Украину и теракты".

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такого фонда не существует. "Если говорить, скажем так, в шутку, то, не знаю как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания, являются ни чем иным как развесистой клюквой", - сказал Песков.

Как выяснило интернет-издание The Bell, человек по имени Вячеслав Александрович Пивоварник руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе - 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины". Никакого подтверждения того, что это один и тот же человек, нет.

Аккаунт человека по имени Вячеслав Пивоварник есть и в соцсети "Одноклассники". На его странице указано, что он родился в 1984 году, учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте.

The Bell обратил внимание на то, что в друзьях у Пивоварника значится пользователь по имени Борис Герман.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", которые цитирует издание, в 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина".

Однако позднее представитель компании "Рускон" заявил агентству ТАСС, что компания не имеет никакого СП на Украине и никак не связан с неким Вячеславом Пивоварником.

Согласно данным СПАРК, компания, которую возглавлял Пивоварник, принадлежит офшору "ЕНЕРВІ Трейд Сервiсиз ЛТД". Компания с названием NRV Trade Services есть в британском реестре, пишет The Bell. Ее директор - Борис Герман.