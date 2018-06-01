Уволился главный следователь Москвы. Он фигурировал в деле Шакро, но избежал тюрьмы

Правообладатель иллюстрации SLEDCOM.RU Image caption Дрыманов избежал уголовного преследования по делу о коррупции, но в итоге попросился на пенсию

Руководитель Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов покидает органы. Его фамилия неоднократно всплывала в деле криминального авторитета Шакро Молодого, однако обвинений ему так и не предъявили. Отставка главного московского следователя, который близок к главе СКР Александру Бастрыкину, может свидетельствовать о грядущей реформе ведомства.

Дрыманов подал рапорт об отставке после беседы с руководством СКР, сообщил РБК со ссылкой на источники в СКР и близкие к самому Дрыманову. Об уходе главного московского следователя также рассказали собеседники ТАССа и "Коммерсанта". Начальник столичного главка СКР попросил о выходе на пенсию по выслуге лет, сказал источник РБК.

Дрыманов подтвердил это Ленте.ру, добавив, что продолжает работать, поскольку решения по рапорту еще нет. Телеграм-канал "Криминал и пострелушки" опубликовал и предполагаемый рапорт от 30 мая на имя президента России с подписью Дрыманова.

В нем генерал просит освободить его от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

По номеру телефона Дрыманова Би-би-си сначала ответил некий мужчина, который сперва поинтересовался, с кем говорит, а затем сообщил, что генерал-майор не может ответить на звонок. Спустя некоторое время на звонок ответила секретарь, она сказала, что руководитель московского СКР на совещании.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко и помощник Дрыманова Юлия Иванова на звонки не ответили.

Единственный избежал тюрьмы

Фамилия Дрыманова неоднократно упоминалась во время рассмотрения так называемого дела Шакро Молодого - нескольких высокопоставленных офицеров СКР обвиняли в получении взяток за освобождение соратника Шакро.

Один из подсудимых - подчиненный Дрыманова Денис Никандров - напрямую обвинил своего бывшего начальника в причастности к преступлению.

Более того, он рассказал, что заплатил начальнику €9850 за общее покровительство и назначение на должность. А в начале января гособвинитель Борис Локтионов заявил на заседании суда, что Дрыманов получал взятки.

Однако в итоге глава московского СКР сумел сохранить за собой статус свидетеля, отвергнув все обвинения и обвинив ФСБ в попытке очернить Следственный комитет.

Дрыманов, в отличие от четверых своих коллег по СКР, за два года расследования дела Шакро не потерял ни должность, ни свободу. Впрочем, в материалах дела о коррупции в СКР говорилось, что следственное управление ФСБ добивалось уголовного преследования Дрыманова.

Дрыманов на должность главы СКР по Москве назначался указом президента, и единственный, кто уполномочен возбуждать на него уголовное дело - это руководитель СКР Александр Бастрыкин. Он этого делать не стал. Почему?

Чем еще знаменит Дрыманов?

Как писал РБК, Дрыманов - доверенное лицо Бастрыкина. Один из источников РБК в комитете говорил, что главный московский следователь известен как "специалист по деликатным поручениям, которые он выполняет для Александра Бастрыкина".

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Nikolaev/Interpress/TASS Image caption Не исключено, что вслед за Дрымановым уйдет и его начальник - глава СКР Бастрыкин

Столичный главк СКР Дрыманов возглавил в феврале 2015 года. О его биографии известно немного, но ярких эпизодов в ней достаточно. Дрыманов начинал следователем в УВД Владимирской области. Затем оказался в генпрокуратуре и дослужился до должности старшего следователя по особо важным делам при генпрокуроре.

Дальше он перешел в следственный комитет при прокуратуре - СКР как отдельное ведомство появился только в 2011. Дрыманов расследовал хищения средств, выделенных российскими регионами Приднестровью.

Он возглавлял расследование дела о геноциде граждан Южной Осетии со стороны грузинских вооруженных формирований во время августовской войны 2008 года.

Дрыманов довел до суда второе дело ЮКОСа - Михаила Ходорковского и Платона Лебедева тогда обвинили в хищении 350 млн тонн нефти. Позднее он стал старшим следователям по особо важным делам при председателе СКР.

Летом 2014 года Дрыманов возглавил управление СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Делом украинской летчицы Надежды Савченко, которую обвинили в убийстве российских журналистов, занимался именно он.

Отставка Дрыманова может быть связана с уходом Бастрыкина из комитета и дальнейшей реформой СКР, слухи о которой ходят последние несколько лет.

Возможную реформу комитета подтверждал и сам Дрыманов. Он не исключал создание на базе СКР единой службы следствия. По его версии, в нее должны будут войти следственные подразделения ФСБ и МВД, поскольку это "логично".

Впрочем, есть и другая версия, о которой неоднократно сообщали СМИ - якобы СКР ликвидируют, а его полномочия передадут генпрокуратуре и МВД. Ранее РИА Новости сообщали, что Бастрыкин может сменить Валерия Зорькина на посту председателя Конституционного суда России.