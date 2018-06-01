Уволился главный следователь Москвы. Он фигурировал в деле Шакро, но избежал тюрьмы
Руководитель Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов покидает органы. Его фамилия неоднократно всплывала в деле криминального авторитета Шакро Молодого, однако обвинений ему так и не предъявили. Отставка главного московского следователя, который близок к главе СКР Александру Бастрыкину, может свидетельствовать о грядущей реформе ведомства.
Дрыманов подал рапорт об отставке после беседы с руководством СКР, сообщил РБК со ссылкой на источники в СКР и близкие к самому Дрыманову. Об уходе главного московского следователя также рассказали собеседники ТАССа и "Коммерсанта". Начальник столичного главка СКР попросил о выходе на пенсию по выслуге лет, сказал источник РБК.
Дрыманов подтвердил это Ленте.ру, добавив, что продолжает работать, поскольку решения по рапорту еще нет. Телеграм-канал "Криминал и пострелушки" опубликовал и предполагаемый рапорт от 30 мая на имя президента России с подписью Дрыманова.
В нем генерал просит освободить его от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
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По номеру телефона Дрыманова Би-би-си сначала ответил некий мужчина, который сперва поинтересовался, с кем говорит, а затем сообщил, что генерал-майор не может ответить на звонок. Спустя некоторое время на звонок ответила секретарь, она сказала, что руководитель московского СКР на совещании.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко и помощник Дрыманова Юлия Иванова на звонки не ответили.
Единственный избежал тюрьмы
Фамилия Дрыманова неоднократно упоминалась во время рассмотрения так называемого дела Шакро Молодого - нескольких высокопоставленных офицеров СКР обвиняли в получении взяток за освобождение соратника Шакро.
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Один из подсудимых - подчиненный Дрыманова Денис Никандров - напрямую обвинил своего бывшего начальника в причастности к преступлению.
Более того, он рассказал, что заплатил начальнику €9850 за общее покровительство и назначение на должность. А в начале января гособвинитель Борис Локтионов заявил на заседании суда, что Дрыманов получал взятки.
Однако в итоге глава московского СКР сумел сохранить за собой статус свидетеля, отвергнув все обвинения и обвинив ФСБ в попытке очернить Следственный комитет.
Дрыманов, в отличие от четверых своих коллег по СКР, за два года расследования дела Шакро не потерял ни должность, ни свободу. Впрочем, в материалах дела о коррупции в СКР говорилось, что следственное управление ФСБ добивалось уголовного преследования Дрыманова.
Дрыманов на должность главы СКР по Москве назначался указом президента, и единственный, кто уполномочен возбуждать на него уголовное дело - это руководитель СКР Александр Бастрыкин. Он этого делать не стал. Почему?
Чем еще знаменит Дрыманов?
Как писал РБК, Дрыманов - доверенное лицо Бастрыкина. Один из источников РБК в комитете говорил, что главный московский следователь известен как "специалист по деликатным поручениям, которые он выполняет для Александра Бастрыкина".
Столичный главк СКР Дрыманов возглавил в феврале 2015 года. О его биографии известно немного, но ярких эпизодов в ней достаточно. Дрыманов начинал следователем в УВД Владимирской области. Затем оказался в генпрокуратуре и дослужился до должности старшего следователя по особо важным делам при генпрокуроре.
Дальше он перешел в следственный комитет при прокуратуре - СКР как отдельное ведомство появился только в 2011. Дрыманов расследовал хищения средств, выделенных российскими регионами Приднестровью.
Он возглавлял расследование дела о геноциде граждан Южной Осетии со стороны грузинских вооруженных формирований во время августовской войны 2008 года.
Дрыманов довел до суда второе дело ЮКОСа - Михаила Ходорковского и Платона Лебедева тогда обвинили в хищении 350 млн тонн нефти. Позднее он стал старшим следователям по особо важным делам при председателе СКР.
Летом 2014 года Дрыманов возглавил управление СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Делом украинской летчицы Надежды Савченко, которую обвинили в убийстве российских журналистов, занимался именно он.
Отставка Дрыманова может быть связана с уходом Бастрыкина из комитета и дальнейшей реформой СКР, слухи о которой ходят последние несколько лет.
Возможную реформу комитета подтверждал и сам Дрыманов. Он не исключал создание на базе СКР единой службы следствия. По его версии, в нее должны будут войти следственные подразделения ФСБ и МВД, поскольку это "логично".
Впрочем, есть и другая версия, о которой неоднократно сообщали СМИ - якобы СКР ликвидируют, а его полномочия передадут генпрокуратуре и МВД. Ранее РИА Новости сообщали, что Бастрыкин может сменить Валерия Зорькина на посту председателя Конституционного суда России.