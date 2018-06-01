Неудачный опыт: восемь детей получили ожоги во время научного шоу в ТЦ Иркутска

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В Иркутске дети получили ожоги первой и второй степени в результате возгорания в торгово-развлекательном центре "Комсомолл". Это произошло спустя два месяца после крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове и последовавших за ним масштабных проверок ТЦ по всей стране.

Губернатор Иркутской области утверждает, что в этот раз с соблюдением противопожарных норм в самом торговом центре никаких проблем не было. Однако ему противоречат данные МЧС.

Что произошло

Инцидент произошел во время научного шоу в развлекательном центре "Гравитация", расположенном на третьем этаже ТРЦ.

Как сообщили в Следственном комитете, в пятницу во время демонстрации химических опытов с использованием жидкого азота, других химических реактивов и электричества "произошел выброс воспламеняющегося газа".

Газ, по данным следователей, "попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился".

Кто пострадал?

Всего посмотреть на шоу пришли около 60 человек.

В результате происшествия пострадали восемь детей в возрасте от пяти до 13 лет, сидевшие в первом ряду, они были доставлены в больницу.

"Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком", - сообщили следователи.

"В больнице остаются четверо детей - два мальчика и две девочки. Остальным сделали перевязки, и отправили домой. Все они находятся в нормальном состоянии. На сегодняшний день никакой угрозы для их жизни нет", - цитирует "Комсомольская правда в Иркутске" заявление губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который навестил пострадавших в больнице.

На видеозаписи с места происшествия видно, как детей, у которых забинтованы руки, выводят из торгового центра и ведут к машине скорой помощи.

"Дети и взрослые визжали и выбегали из соседних дверей, выбежала голая девочка обожженная, и вдруг почувствовался запах газа, и тут я поняла, что это всё, все, буквально все взрослые кинулись в детскую комнату за своими детьми, мы попали в настоящую панику [...] этот запах гари и газа просто сбивал меня с ног, было ощущение, будто сейчас потеряешь сознание", - написала в "Инстаграме" Мария Минина, дочь которой также оказалась на шоу.

Не было оповещения?

СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Baikalsky/TASS

После пожара были задержаны технический директор компании и экскурсоводы, участвовавшие в представлении.

На момент прибытия первых пожарных подразделений - через три минуты после вызова - системы оповещения в здании не были включены, эвакуация персонала и посетителей не проводилась, заявили в МЧС.

В то же время некоторые посетители рассказали, что пожарная тревога сработала только через 15 минут.

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Телеканал "Россия 24" сообщил со ссылкой на очевидцев, что в помещении, где проводились опыты, не нашли огнетушителей, эвакуационные выходы были закрыты.

В то же время губернатор Сергей Левченко заявил: "С точки зрения противопожарных норм самого здания - в этом случае замечаний нет".

"Что сейчас произошло, это не касается тех проверок по торговым центрам, где нарушались строительные, противопожарные нормы. Это нарушение в части безопасности оказания услуг", - заявил он.

В середине апреля МЧС отчиталось о масштабной проверке торговых центров по всей России, в результате которой, по подсчетам газеты "Коммерсант" была закрыта почти треть объектов в стране.

Массовые проверки проводились после пожара 25 марта в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово, жертвами которого стали 60 человек, больше половины из них - дети.

После пожара в "Зимней вишни" были обнаружены грубейшие нарушения техники безопасности - система пожарного оповещения была отключена, пожарные выходы были заблокированы.

"Нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины", - потребовал в конце марта президент России Владимир Путин.

Опыты с огнем

На сайте научно-развлекательного центра "Гравитация" говорится, что он начал работу в октябре 2015 года.

Одна из сфер деятельности компании - проведение научных шоу с демонстрацией химических и физических опытов, а также опытов с электричеством. Чистая прибыль "Гравитации" за 2015 год составила чуть больше 4 млн рублей (более свежих данных в открытых источниках нет).

На странице "Гравитации" в социальной сети "ВКонтакте" анонсировалось, что 1 июня пройдет "праздничное научное микс-шоу" в честь Дня защиты детей. Из фотографий на сайте следует, что в программу шоу включены и опыты с огнем.

Сайт "Гравитации" принадлежит иркутскому ООО "Кайзен". Генеральным директором и владельцем ООО является Наталья Соболева.

"Идут следственные действия. Конечно, я очень сожалею о случившемся и приношу свои извинения. Сегодня нет возможности сделать это публично и связаться лично с родителями пострадавших деток. Я сделаю все от меня зависящее для оказания всей необходимой помощи", - заявила она Русской службе Би-би-си.