История Вайнштейна вдохновила Брайана Де Пальма на новый хоррор
Американский кинорежиссер Брайан Де Пальма снимет хоррор по мотивам скандала вокруг его коллеги по цеху, продюсера Харви Вайнштейна, которого более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах.
Мастер жанра криминального триллера Де Пальма увидел в истории Вайнштейна мотивы, которые позволяют воссоздать события именно в жанре фильма ужасов.
Как рассказал режиссер французскому изданию Le Parisien, его новый фильм будет "хоррором, в котором будет насильник", а события будут происходить с теми, кто работает в киноиндустрии. Он также уточнил, что главного героя будут звать не Харви Вайнштейн.
Оскароносному голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну 25 мая были официально предъявлены обвинения в изнасиловании. Обвинения касаются нескольких случаев сексуального насилия, совершенных в отношении двух женщин.
"Я очень пристально следил за этой историей и я знаю многих людей, которые оказались вовлечены в этот скандал", - сказал агентству Франс пресс Брайан Де Пальма, в копилке которого фильм ужасов "Кэрри" и криминальные драмы "Неприкасаемые", "Лицо со шрамом", "Путь Карлито" и другие.
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По словам Де Пальма, он слышал о подобных историях, которые всплыли в связи с именем Вайнштейна, на протяжении многих лет.
"Я всегда очень резко реагировал на подобные поступки кого-либо. И конечно среди этих историй есть ряд, которые касаются очень известных людей", - говорит режиссер.
Саспенс или сексизм?
"Как режиссер, ты должен заслужить доверие и любовь актеров, чтобы они полностью раскрылись в твоем фильме. И подрыв доверия на любом уровне - это самое плохое, что может произойти, на мой взгляд, особенно, если это происходит по причине твоей ненасытности и похоти", - говорит 77-летний режиссер.
Де Пальма в свое время также пришлось защищать свои фильмы - в частности то, как он изображал женские персонажи.
"Меня обвиняли в том, что женщины в моих фильмах постоянно оказываются в опасных ситуациях и подвергаются серьезному риску. Я отвечал на это, что мне это было необходимо, чтобы вызвать у зрителя тревогу и напряженное ожидание развязки. Дело в том, что женщина - более незащищенное создание. Для меня это просто одно из требований этого жанра, и я не думаю, что в этом есть что-то сексистское", - говорит режисеер триллера "Миссия невыполнима".
Женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах или изнасиловании, несколько десятков. Первое обвинение прозвучало восемь месяцев назад.
С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна.
В их числе - актрисы Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Макгоуэн также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы.
Полиции США и Великобритании ведут расследование по поводу этих обвинений.
Сам продюсер отвергает обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.
Женский взгляд в кино
Обвинения в адрес Вайнштейна породили несколько онлайн-движений. Самое известное из них - #MeToo.
Движение #MeToo началось в соцсетях с обращения актрисы Алиссы Милано. Оно стало поводом для более чем 1,3 млн твитов и сотен тысяч постов в "Фейсбуке" и "Инстаграме" от женщин и мужчин, рассказывающих истории сексуальных посягательств, с которыми пришлось столкнуться их авторам.
Движение по-прежнему набирает силу и вышло за рамки голливудской индустрии развлечений, показав, что сексуальные домогательства и харрасмент в профессиональной среде стали повсеместным явлением.
Брайан де Пальма считает, что движение против домогательств и насилия #MeToo может очень сильно повлиять на то, как и о чем будут сниматься фильмы в будущем.
"Будет очень интересно наблюдать за тем, как женщины начнут все больше и больше влиять на определение эстетики, а это будет происходить. Интересно узнать, будет ли их взгляд очень сильно отличаться от нашего [мужского] взгляда. Потому что множество фильмов - именно о мужском взгляде на вещи, о том, что видит мужчина", - сказал Де Пальма в интервью Le Parisien.