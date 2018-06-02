История Вайнштейна вдохновила Брайана Де Пальма на новый хоррор

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По словам Брайана Де Пальма, он слышал о подобных историях, которые всплыли в связи с именем Вайнштейна, на протяжении многих лет

Американский кинорежиссер Брайан Де Пальма снимет хоррор по мотивам скандала вокруг его коллеги по цеху, продюсера Харви Вайнштейна, которого более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

Мастер жанра криминального триллера Де Пальма увидел в истории Вайнштейна мотивы, которые позволяют воссоздать события именно в жанре фильма ужасов.

Как рассказал режиссер французскому изданию Le Parisien, его новый фильм будет "хоррором, в котором будет насильник", а события будут происходить с теми, кто работает в киноиндустрии. Он также уточнил, что главного героя будут звать не Харви Вайнштейн.

Оскароносному голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну 25 мая были официально предъявлены обвинения в изнасиловании. Обвинения касаются нескольких случаев сексуального насилия, совершенных в отношении двух женщин.

"Я очень пристально следил за этой историей и я знаю многих людей, которые оказались вовлечены в этот скандал", - сказал агентству Франс пресс Брайан Де Пальма, в копилке которого фильм ужасов "Кэрри" и криминальные драмы "Неприкасаемые", "Лицо со шрамом", "Путь Карлито" и другие.

По словам Де Пальма, он слышал о подобных историях, которые всплыли в связи с именем Вайнштейна, на протяжении многих лет.

"Я всегда очень резко реагировал на подобные поступки кого-либо. И конечно среди этих историй есть ряд, которые касаются очень известных людей", - говорит режиссер.

Саспенс или сексизм?

"Как режиссер, ты должен заслужить доверие и любовь актеров, чтобы они полностью раскрылись в твоем фильме. И подрыв доверия на любом уровне - это самое плохое, что может произойти, на мой взгляд, особенно, если это происходит по причине твоей ненасытности и похоти", - говорит 77-летний режиссер.

Де Пальма в свое время также пришлось защищать свои фильмы - в частности то, как он изображал женские персонажи.

"Меня обвиняли в том, что женщины в моих фильмах постоянно оказываются в опасных ситуациях и подвергаются серьезному риску. Я отвечал на это, что мне это было необходимо, чтобы вызвать у зрителя тревогу и напряженное ожидание развязки. Дело в том, что женщина - более незащищенное создание. Для меня это просто одно из требований этого жанра, и я не думаю, что в этом есть что-то сексистское", - говорит режисеер триллера "Миссия невыполнима".

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Женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах или изнасиловании, несколько десятков. Первое обвинение прозвучало восемь месяцев назад.

С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна.

В их числе - актрисы Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Макгоуэн также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы.

Полиции США и Великобритании ведут расследование по поводу этих обвинений.

Сам продюсер отвергает обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.

Женский взгляд в кино

Обвинения в адрес Вайнштейна породили несколько онлайн-движений. Самое известное из них - #MeToo.

Движение #MeToo началось в соцсетях с обращения актрисы Алиссы Милано. Оно стало поводом для более чем 1,3 млн твитов и сотен тысяч постов в "Фейсбуке" и "Инстаграме" от женщин и мужчин, рассказывающих истории сексуальных посягательств, с которыми пришлось столкнуться их авторам.

Движение по-прежнему набирает силу и вышло за рамки голливудской индустрии развлечений, показав, что сексуальные домогательства и харрасмент в профессиональной среде стали повсеместным явлением.

Брайан де Пальма считает, что движение против домогательств и насилия #MeToo может очень сильно повлиять на то, как и о чем будут сниматься фильмы в будущем.

"Будет очень интересно наблюдать за тем, как женщины начнут все больше и больше влиять на определение эстетики, а это будет происходить. Интересно узнать, будет ли их взгляд очень сильно отличаться от нашего [мужского] взгляда. Потому что множество фильмов - именно о мужском взгляде на вещи, о том, что видит мужчина", - сказал Де Пальма в интервью Le Parisien.