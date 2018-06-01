В Европе отмечаются перебои в платежах картами Visa. В России пока все спокойно

Image caption В этом лондонском супермаркете кредитные карты сегодня не принимаются

В Великобритании и других странах Европы наблюдаются проблемы с оплатой пластиковыми картами, сообщила компания Visa.

Масштабы проблемы пока не ясны, но покупатели по всей Европе жалуются на то, что их платежи не проходят.

Банки Barclays и Bank of Ireland советуют клиентам снимать наличные в банкоматах, которые, судя по всему, продолжают работать.

Visa пытается устранить эти неполадки, но одна из компаний, проводящих платежи, заявила, что транзакции идут с перебоями.

Представитель органа, регулирующего платежные системы сообщил Би-би-си, проблема касается только карт Visa.

Mastercard, как сообщается, работает без перебоев.

Русской службе Би-би-си удалось связаться с пресс-службой Сбербанка, где сообщили, что с каими-либо проблемами там не сталкивались.

"Влияния на клиентов банка нет. Системы Сбербанка работают в штатном режиме", - сообщил представитель пресс-службы.

Каких либо других данных о сбое в России не поступало.

Сеть британских супермаркетов Tesco сообщила, что проблема возникает лишь при использовании бесконтактных платежей и не затронула оплату с использованием ПИН-кодов.

Банк HSBC, отвечая на жалобы в соцсетях, сообщил, что перебои с платежами с помощью карт Visa действительно есть, однако ситуация "медленно исправляется".

Супермаркет Sainsbury's также подтвердил проблемы с платежами.

First Bank сообщил своим клиентам в "Твиттере", что пока неясно, когда проблема будет устранена.

"Нам известно, что некоторые клиенты сталкиваются с проблемами при оплате дебетовыми картами Visa. Это затрагивает многие банки в Европе. Мы будем сообщать вам о ситуации по мере поступления информации. Наличные можно снять в любом банкомате BOI", - сообщил а "Твиттере" Bank of Ireland.

Тем временем компания Paymentsense, которая обслуживает платежи мелкого бизнеса, сообщает, что транзакции начинают проходить.