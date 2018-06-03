Китай присоединился к угрозам в адрес США из-за новых пошлин
Китайское государственное информагентство Синьхуа предупредило, что все торговые договоренности между Пекином и Вашингтоном будут аннулированы, если США введут новые пошлины и другие торговые санкции.
Это произошло после переговоров между вице-премьером Лю Хэ и министром торговли США Уилбуром Россом.
На этой неделе Вашингтон пригрозил ввести дополнительные пошлины на китайские товары, ежегодный импорт которых оценивается в 50 млрд долларов.
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Тем временем страны G7 выразили свое возмущение в связи с новыми тарифами на импорт стали и алюминия в США.
Французский министр финансов Брюно Ле Мэр предупредил, что через несколько дней может начаться настоящая торговая война.
В субботу президент США Дональд Трамп в "Твиттере" заявил, что другие станы годами грабили США в сфере торговли.
Он заявил, что новые тарифы на сталь защитят американских производителей, а это имеет жизненно важное значение для национальной безопасности. Трамп также пожаловался на препятствия, с которыми американские компании сталкиваются в Европе и других странах.
"Пришло время стать умнее", - добавил он.
Кто говорят в Китае?
В заявлении китайской стороны после переговоров в Пекине не говорится ничего конкретного об итогах встречи, однако упоминается соглашение, достигнутое в Вашингтоне в прошлом месяце, о повышении закупок американских товаров и услуг.
Пекин заявил о "реальном и конкретном прогрессе" в договоренностях об увеличении импорта в сфере сельского хозяйства и энергетики, однако подчеркнул, что детали еще предстоит согласовать.
Однако через Синьхуа китайские власти сообщили о возможности торговой войны и необходимости компромисса.
"Если США введут торговые санкции, включая тарифы, все экономические и торговые договоренности, достигнутые обеими сторонами, будут считаться недействительными", - говорится в заявлении.
Что пытаются сделать США
Переговоры в Пекине были направлены на сокращение торгового дефицита: США сейчас покупают примерно в четыре раза больше китайских товаров, чем продают в КНР.
Заявление Белого дома, выпущенное на этой неделе, осуждало годы "несправедливых" торговых практик и предупреждало, что США введут 25-процентные тарифы на импорт китайских товаров стоимостью 50 млрд долларов.
Тон заявления предполагал, что уступки Китая на переговорах в Вашингтоне в прошлом месяце не показались достаточными администрации Трампа, считает корреспондент Би-би-си Каришма Васвани.
По мнению аналитиков, заявление могло быть частью общей стратегии США, чтобы усилить давление на Китай в преддверии встречи в воскресенье. Ранее в США звучала критика, что Трамп недостаточно жестко ведет переговоры с Китаем.
После воскресной встречи в Пекине не было выпущено совместных заявлений, США пока не комментировали заявления китайской стороны.
А что с "Большой семеркой"?
Во время встречи на канадском горнолыжном курорте Евросоюз и Канада угрожали ответными мерами на введение 25-процентного тарифа на сталь и 10-процентного - на алюминий, о которых Росс объявил в четверг.
Однако министр финансов США Стивен Мнучин отрицал, что США отказались от лидерства в глобальной экономике, но заявил, что передаст бурную реакцию других стран Трампу.
По итогам этой встречи также не было совместного заявления, и это, по мнению корреспондента Би-би-си в Северной Америке Криса Баклера, можно считать явным сигналом, что стороны не пришли к согласию.
Яростные дебаты, скорее всего, продолжатся на следующих выходных, когда лидеры стран G7 - включая Трампа - встретятся на саммите в Квебеке.
Канада, Мексика и Евросоюз вместе экспортировали в США сталь и алюминий на 23 млрд долларов в 2017 году - это почти половина от общего американского импорта стали и алюминия (стоимостью 48 млрд долларов) за прошлый год.
Евросоюз отреагировал на объявление США о введении новых пошлин 10-страничным списком тарифов на товары США - от мотоциклов Harley Davidson до виски.
Канада планирует поднять тарифы до 25 процентов на импорт американских товаров стоимостью в 13 млрд долларов с 1 июля. Среди товаров, которых коснутся новые меры, будет американская сталь, а также потребительские товары, такие как йогурт, виски и кофе.