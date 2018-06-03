Media playback is unsupported on your device Видео, снятое очевидцем

Спецподразделения полиции оцепили Берлинский кафедральный собор, после того как полицейский выстрелил в человека, который вел себя буйно внутри здания.

В "Твиттере" берлинской полиции сообщается, что инцидент произошел около четырех часов пополудни по местному времени. Мужчина, имя и происхождение которого не называется, был ранен в ногу.

Подробности происшествия пока неизвестны. В полиции призвали не пытаться спекулировать о произошедшем.

Таблоид Bild пишет о двух пострадавших. Газета Tagesspiegel также сообщает о двух раненых - подозреваемом и человеке, на которого он напал.

Информагентство DPA сообщило, что нескольким очевидцам происшествия потребовалась помощь психологов.

Как сообщают местные СМИ, инцидент, предположительно, не связан с терроризмом.

Изящный Берлинский кафедральный собор XIX века постройки расположен в центре города на Музейном острове, это одна из главных достопримечательностей Берлина.