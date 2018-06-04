Десятки людей погибли при извержении вулкана в Гватемале
По меньшей мере 25 человек погибли и сотни получили ранения при извержении вулкана Фуэго, расположенного в 40 км к юго-западу от столицы Гватемалы. Вулкан извергается раскаленной лавой, пепел оседает в окрестных селениях.
Точное число погибших пока неизвестно, но скорее всего, их будет больше. Представители спасательных служб говорят, что не могут добраться в некоторые районы. Столичный аэропорт закрыт.
По данным властей Гватемалы, около трех тысяч человек были эвакуированы. В общей сложности на территории, пострадавшей от извержения, проживает более 1,7 млн человек. Власти просят людей держаться подальше от рек, так как по ним идут камни и лава.
По последним данным, поток лавы изменил направление и накрыл город Эль-Родео с населением около 14 тысяч человек и деревню Ла-Либертад в департаменте Сан-Маркос. Сообщается, что многие люди погибли прямо в своих домах.
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Президент Гватемалы Джимми Моралес ввел в стране чрезвычайного положения и объявил три дня национального траура.
"Мы думаем, что возможно разрушение по меньшей мере трех районов", - заявил он.
Это извержение, по оценкам экспертов - самое масштабное с 1974 года.
Сколько погибших?
На видео, опубликованных местными СМИ, видны тела, лежащие в потоке лавы, и спасателей, добирающихся до людей, покрытых пеплом. Сообщается, что среди жертв есть дети.
Как сообщил местной радиостанции глава национального агентства по чрезвычайным ситуациям Серхио Кабаньяс, район Эль-Родео оказался погребен под лавой пеплом.
"К сожалению, Эль-Родео погребен, и мы не можем добраться до деревни Ла-Либертад из-за лавы. Возможно, там тоже есть погибшие", - сказал он.
Он добавил, что в ходе спасательной операции погиб и один из сотрудников ведомства.
Взрывы
Вулкан начал извергаться в 11 утра по местному времени в воскресенье (восемь вечера по Москве) двумя вспышками, поднявшими облако пепла на высоту около 10 тысяч метров.
Вторая фаза извержения пришлась на восемь вечера по местному времени (пять утра понедельника по Москве).
Как считает местный национальный институт сейсмологии, от вулкана пострадали поселения в радиусе 20 км от извержения.
Власти рекомендуют людям носить маски в качестве защиты от пепла в четырех регионах Гватемалы.
Ведомствам помогает армия: военные занимаются спасательными операциями, разбивают временные лагеря для людей, покинувших дома, и очищают от пепла взлетную полосу аэропорта Гватемалы.