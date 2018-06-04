Правообладатель иллюстрации AFP

Билл Клинтон в соавторстве со знаменитым писателем Джеймсом Паттерсоном выпустил политический роман, события которого развиваются во времена его пребывания в Белом доме.

Роман озаглавлен President is Missing ("Президент пропал"), и по нему уже снимают сериал.

Это первый случай, когда бывший президент США становится автором остросюжетного романа.

"Я обожаю триллеры, - сказал экс-президент США в интервью Би-би-си. - Я читаю их в огромном количестве. Вот только что закончил третью книгу в трилогии "Красный воробей" [Джейсона Мэттьюса]".

Он также сказал, что он фанат Паттерсона и проглотил залпом все его 25 книг о психологе-детективе Алексе Кроссе.

"Я особо не увлекался криминальными и остросюжетными романами до начала 1980-х, а потом совершенно погрузился в них", - сказал Клинтон, избранный на пост президента в 1992 году и пробывший на своей должности два срока.

С тех пор он, по его словам, лелеял мечту написать собственную книгу. "Я всегда этого хотел", - сказал он.

О чем книга?

Сюжет разворачивается вокруг кибератаки на США, которая угрожает всему миру. Ее должен предотвратить главный герой - вымышленный президент Джонатан Линкольн Данкен. По мере того как развиваются события, и времени остается все меньше, главный герой исчезает.

Как говорит Клинтон, в книге подробно описаны детали жизни в Белом доме. От боулинга в подвале до беговых дорожек в спальне президента - "мы действительно постарались описать это как можно более точно", говорит Клинтон.

Работа президента - возможно, самая тяжелая в мире, признается один из немногих ныне живущих людей на планете, кто знает это не понаслышке.

"Я хочу, чтобы читатели увидели, что это реальные люди, делающие реальную работу. Они принимают решения. И их решения оказывают влияние на ваши жизни", - сказал Клинтон Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации David Burnett Image caption Клинтон заявил, что "фанатеет" по Патерсону и прочитал все его 25 книг

Карточный домик

Роман "Президент пропал" также появится в виде сериала, крупная кабельная сеть Showtime приобрела права на экранизацию и уже приступила к съемке эпизодов. Сериал выйдет в следующем году.

Билл Клинтон рассказал, что смотрел политические драмы вроде "Карточного домика" или "Скандала", посвященные жизни в Белом доме и других центрах власти в Вашингтоне.

"Я посмотрел первые несколько сезонов "Карточного домика". Первый был хорош, очень хорош", - говорит он.

"Я долго смотрел "Скандал". Многие работавшие над ним - мои друзья и соратники. Но когда я смотрел оба сериала, я думал - о боже, многие решат, что это нормально, что люди в Белом доме убивают других людей. Возможно, даже президент кого-то убил. И тогда они не воспримут тот факт, что есть люди, которые встают каждый день и делают то, что, как они думают, правильно", - говорит Клинтон.

Билл Клинтон уже выпустил четыре книги, одна из них, "Моя жизнь", стала бестселлером.

"Президент пропал" - его первая художественная книга.