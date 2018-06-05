51-летний француз пытается вплавь пересечь Тихий океан

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Свое путешествие Леконт начал от японского города Тёси, расположенного на океанском берегу в префектуре Тиба

Француз Бенуа Леконт, поставивший перед собой задачу стать первым человеком, переплывшим Тихий океан, начал свой заплыв от берегов Японии.

51-летний Леконт планирует плыть по восемь часов в сутки и приблизительно через полгода, преодолев девять тысяч километров, добраться до берегов США.

Опасностей на пути Леконта немало: это акулы, шторма, непогода и экстремально низкая температура воды.

Пловец хочет своим заплывом привлечь внимание людей к проблеме глобального потепления. Группа ученых, которая следует за Леконтом, будет проводить исследования состояния океана на протяжении всего пути.

Ученые будут изучать состояние и количество пластиковых отходов в океане и возьмут пробы воды для оценки влияния на океан аварии на АЭС "Фукусима".

Также они будут вести наблюдения за состоянием Леконта и изучать влияние экстремальных физических нагрузок на сердце спортсмена.

Бен Леконт живет в США. Готовясь к заплыву, он плавал по многу часов в день в открытом море и выполнял различные упражнения, помогающие повысить психологическую устойчивость.

"Психический аспект гораздо более важен, чем физическое состояние. Нужно все время думать о чем-то хорошем. Когда сознание ничем не занято, начинаешь себя накручивать, и тут возникают проблемы", - говорит Леконт.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption До берегов США Леконт рассчитывает добраться приблизительно через шесть месяцев

Подготовка к путешествию через Тихий океан заняла у Леконта более шести лет, но идея такого заплыва появилась у него еще раньше.

Двадцать лет назад, в 1998 году, он переплыл через Атлантический океан. Тогда Леконт преодолел 6400 км за 73 дня и стал первым человеком, который вплавь пересек Атлантику. Когда он, наконец, добрался до берега Франции, первое, что он сказал: "Больше никогда!".

Но уже вскоре после этого заплыва он обдумывал варианты нового захватывающего заплыва.

"Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы передумать. Через три-четыре месяца я уже думал о своем следующем приключении", - признался Леконт в интервью американскому радио NPR (National Public Radio).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 51-летний Леконт планирует плыть по восемь часов в сутки и через полгода добраться до берегов США

Распорядок дня Леконта во время всего заплыва теоретически должен оставаться одинаковым. Леконт будет плыть по восемь часов в день, потом запрыгивать на сопровождающую его лодку, чтобы поесть и поспасть.

Чтобы выдержать такие экстремальные физические нагрузки, рацион его питания составлен таким образом, чтобы пловец получал в день не менее 8000 калорий.

"У меня очень строгий рацион, никакого сахара. Большая часть калорий поступает из продуктов, богатых жирами. В мое меню входят много сублимированных продуктов: рис, паста, разные супы", - сообщил Леконт на сайте Reddit.

На сопровождающей пловца лодке установлен GPS-трекер, и желающие смогут следить за продвижением Леконта по намеченному маршруту на его сайте.