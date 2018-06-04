Девушка-подросток признана виновной в подготовке теракта в Британском музее

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сафаа Булар была радиколизована в 16 лет

Суд в Лондоне признал 18-летнюю Сафаа Булар виновной в подготовке террористического нападения на Британский музей. Таким образом она становится самой юной британкой осужденной за терроризм.

Это первый раз, когда спецслужбам удалось выявить террористическую ячейку, состоящую исключительно из женщин.

18-летняя Сафаа Булар родом из лондонского района Воксхолл состояла в джихадистской группировке, называющей себя "Исламским государством" (признана террористической и запрещена в Британии, России и других странах).

Суд присяжных признал ее виновной в подготовке двух террористических нападений.

Она также была признана виновной в том, что пыталась уехать в Сирию для того, чтобы присоединиться там к ИГ.

В суде было сказано, что она стала планировать нападения в Лондоне после того, как ее жених, сражавшийся в рядах ИГ, был убит в Сирии.

Правообладатель иллюстрации Julia Quenzler Image caption Булар заявила в суде, что отошла от религии пока была в предварительном заключении, и теперь носит западную одежду

Ее 22-летняя сестра Ризлейн уже признала, что планировала напасть с ножом на людей в Лондоне, а ее 44-летняя мать Мина Дич созналась, что помогала дочери.

Ожидается, что суд вынесет приговор Сафаа Булар через шесть недель.

Как стало известно в ходе судебных слушаний, Булар, которой тогда было 17 лет, собиралась напасть на посетителей в Британском музее при помощи огнестрельного оружия и гранат.

Сестры и их мать обсуждали свои планы, используя специальные кодовые слова из "Алисы в стране чудес".

Правообладатель иллюстрации Metropolitan Police Image caption Булар изначально собиралась отправиться в Сирию, к своему возлюбленному Навиду Хуссайну, воевавшему в рядах ИГ

Булар начала радикализовываться в 16 лет, после терактов в Париже в 2015 году: именно тогда она, по словам занкомых, стала усиленно читать Коран, посещать исламистские сайты в интернете и начала носить хиджаб.

Она познакомилась в "Инстаграме" с боевиком из ИГ Навидом Хуссайном, когда ей было 16 лет, и три месяца спустя заявила, что любит его. После этого они "поженились" в интернете.

Она собиралась воссоединиться с ним в Сирии, где они планировали жениться по-настоящему, после чего совершить самоподрыв, взявшись за руки. Но к тому времени о ее планах уже знали британские спецслужбы, и ее паспорт был конфискован.

Сотрудники спецслужб, выдавая себя за исламистов, присоединились к интернет-разговорам Булар и Хуссайна.

В апреле 2017 года один из сотрудников спецслужб, выдававший себя в интернете за командира одного из отрядов ИГ, сообщил Булар, что Хуссайн был убит ракетой, выпущенной с беспилотника.

Обвинение утверждало в суде, что это известие лишь укрепило ее решимость совершить теракт в самой Великобритании.

Булар затем рассказала сотрудникам спецслужб о своих планах. 12 апреля она была задержана, и ей были предъявлены обвинения в подготовке теракта.

"В планы Сафаа Булар входило причинить серьезные травмы и смерть как можно большему числу людей", - сказала в суде Сью Хемминг, представлявшая Королевскую прокуратуру.

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Мина Дич (слева) и ее дочь Ризлейн Будар уже признались в подготовке теракта

Уже находясь в предварительном заключении, она продолжала обсуждать с сестрой и матерью "чаепитие, как в Алисе" - это было кодовым словом для теракта.

В одном из разговоров Булар сетовала: "Ох, вы там повеселитесь без меня!"

Ризлейн и Дуч изучали места возможного нападения в центре Лондона, а также купили себя ножи и рюкзак.

Они были задержаны в день предполагаемого нападения, вместе со своей подругой Хавлой Баргути.

Координатор полиции по борьбе с терроризмом Дин Хэйдон сказал в суде, что социальные службы пытались, насколько это возможно, помочь семье, начиная с 2016 года. С ними работали местные власти, школа и суд по делам семьи.

"Но несмотря на все это, было абсолютно ясно, что Сафаа Булар по-прежнему вынашивает планы нападения", - сказал представитель полиции.