Верховный суд США разрешил кондитеру не обслуживать гей-свадьбу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кондитер Джек Филлипс за работой

Верховный суд США аннулировал решение суда штата Колорадо по иску против кондитера, отказавшегося печь торт для свадьбы двух геев. За такое решение проголосовали 7 из 9 судей.

Согласно решению Верховного суда, комиссия по гражданским правам штата Колорадо "продемонстрировала враждебное отношение" по отношению к кондитеру Джеку Филлипсу, который мотивировал свое решение отказаться от производства свадебного торта религиозными соображениями.

Филлипс - христианин, он называет себя "художником по тортам".

Шесть лет назад Филлипс отказался от изготовления торта для гей-пары. Кондитер заявил, что готов испечь торт для любого другого торжества, но отказывается от производства изделия для однополой свадьбы - это, по его словам, будет равносильно его участию в подобной религиозной церемонии и противоречит его понимаю христианской морали.

Гей-пара, Дэвид Мюллинс и Чарли Крейг, обратилась в комиссию по гражданским правам Колорадо, а затем подали в суд на Филлипса. Оба органа решили, что кондитер дискриминировал пару на почве сексуальной ориентации, что является нарушением законов штата Колорадо.

Филлипс, недовольный подобным решением, обратился в Верхоный суд США. В исковом заявлении он утверждал, что антидискриминационное законодательство Колорадо ущемляет свободу вероисповедания и свободу слова, гарантированные первой поправкой американской Конституции.

Верховный суд признал его правоту, но не стал принимать более широкого решения относительно того, могут ли предприниматели отказываться от обслуживания гомосексуальных пар на основании своих убеждений.

Дело кондитера против комиссии по гражданским правам штата Колорадо вызвало в США продолжительные дебаты, подчеркнувшие напряженность, существующую между активистами борьбы за права геев и консервативными христианами.

Сторонники кондитера настаивали на том, что первая поправка запрещает принуждать людей к участию в неприемлемых для них церемониях. Эту позицию поддержала и администрация Трампа.

Гражданские активисты настаивали на том, что религиозные убеждения нельзя использовать для нарушения принципа равной защиты, гарантированного Конституцией США.

В своем заключении судья Энтони Кеннеди сказал, что в рассмотрении дела Филлипса в Колорадо не было "независимого участника, который бы предоставил полное и честное мнение относительно религиозных противоречий".

В США, согласно решению Верховного суда, с 2015 года на территории всей страны легализованы однополые браки. До этого момента гей-браки были разрешены лишь в отдельных штатах.