Динозавры выглядели совсем не так, как в "Парке юрского периода". А как?

Правообладатель иллюстрации Universal/Tippett Studio

В 1993 году целое поколение близко познакомилось с динозаврами благодаря фильму Стивена Спилберга "Парк юрского периода". Есть мнение, что этот фильм открыл новую эру в палеонтологии, спровоцировав огромный интерес к научным исследованиям гигантских ящеров.

Однако насколько научным был подход кинематографистов при съемках фильма? И много ли нового мы узнали о динозаврах за четверть века с момента его выхода в прокат?

Как выяснилось, создатели "Юрского парка" (именно так дословно переводится название фильма) все же допустили ряд ошибок. Начнем с первой, заложенной в самом названии романа Майкла Крайтона, по которому был снят фильм.

"Я думаю, что "Меловой парк" не подходил по звучанию (в англоязычной классификации он называется Cretaceous от латинского "creta" - "мел" - прим. редакции), - смеется палеонтолог Стив Брусатте. - А ведь большинство динозавров жило именно в меловой период, это правда".

Действительно, большинство динозавров, которыми изобилует фильм, - в том числе тираннозавр, велоцираптор и трицератопс - жили в меловой период, следовавший за юрским.

Правообладатель иллюстрации Universal/Tippett Studio

Идея воссоздания динозавров из сохранившейся ДНК тоже оказалась весьма спорной.

"Для того чтобы клонировать динозавра, необходимо иметь полный геном, однако пока что никому не удалось раздобыть даже обрывок ДНК динозавра, - говорит Брусатте. - Так что речь идет о чем-то маловероятном, если не невозможном".

Спор о таких деталях может показаться несущественным, однако создатели фильма, в котором динозаврам отводится роль персонажей, а не просто монстров, смогли провести тонкую грань между научной достоверностью и кинематографическим вымыслом.

Как построить динозавра?

В самом деле - как воссоздать животное, которое никто никогда не видел, сделав его при этом предельно реалистичным?

Для своего времени "Парк юрского периода" стал настоящим кинематографическим прорывом благодаря сочетанию компьютерной анимации и аниматроники.

Ответственным за динозавров был назначен специалист по визуальным эффектам Фил Типпетт, который до этого работал над "Звездными войнами".

Правообладатель иллюстрации Tippett Studio Image caption Типпетт еще до "Парка юрского периода" успел снять короткий мультфильм о динозаврах "Доисторический зверь"

Ему помогал научный консультант, палеонтолог Джек Хорнер, но и сам Типпетт в ходе работы над фильмом стал серьезным экспертом по динозаврам.

"Я скупил все книги про динозавров, которые только были изданы, так что я был в курсе самых последних научных теорий в этой области", - говорит он.

Тираннозавр рекс

Типпетту пришлось кое-что поменять в сценарии, несколько отступив от текста романа.

"У Крайтона тираннозавр поднимал в воздух джип, словно какой-то Годзилла. Так что пришлось сказать: нет, у нас он так делать не будет, просто потому что это физически невозможно", - вспоминает специалист по визуальным эффектам.

"И все же он был очень близок к реальности, - подчеркивает Брусатте. - На мой взгляд, это самое точное изображение тираннозавра на тот момент".

Правообладатель иллюстрации Tippett Studio Image caption Сцены компьютерной анимации в фильме были тщательно срежиссированы

"Сегодня мы знаем, что у тираннозавра было очень хорошее зрение, так что, даже если бы вы замерли неподвижно, он бы все равно вас заметил - так от него не спрячешься. Кроме того, у него было отличное обоняние и прекрасный слух. Но все это мы узнали, после того как было проведено несколько компьютерных томографий мозга динозавра, а это стало возможным лишь после 2000 года", - поясняет палеонтолог.

Компьютерное моделирование также показало, что тираннозавр вряд ли мог развивать скорость выше 20 км/ч. Это все равно быстрее человека, но ящер был не готов к долгой погоне за добычей, так что попытаться убежать от него вполне имело смысл.

Правообладатель иллюстрации Tippett Studio Image caption Чтобы наиболее точно воссоздать движения тираннозавра, кинематографисты создали его металлическую модель

Велоцирапторы

Имея на руках только окаменелые останки существа, исчезнувшего с лица Земли тысячи миллионы назад, очень сложно представить, как именно оно передвигалось. Поэтому команда Типпетта наблюдала за животными, напоминающими те виды динозавров, которых им предстояло "оживить" на экране.

Они наблюдали за слонами, чтобы получить представление о передвижениях гигантского и длинношеего брахиозавра, или за страусами - чтобы понять, как передвигался быстроногий галлимим.

Велоцирапторы, однако, выглядели в реальности совсем по-другому - не так, как они представлены в фильме.

"На самом деле велоцирапторы, останки которых были найдены в Монголии, были размером с пуделя. Причем не с большого причудливо стриженного пуделя, а с пуделя миниатюрного", - объясняет Брусатте.

"Они были подвидом рода дейнонихов, которые были куда меньшего размера, чем велоцирапторы в фильме", - говорит Брусатте.

Сейчас мы знаем, что дейноних (от латинского Deinonychus - "страшный коготь") был пернатым предшественником современных птиц.

После того как в конце 1990-х гг. впервые были обнаружены останки оперенных динозавров, а также после обнаружения в 2004 году останков пернатого родственника тираннозавра, наше представление о том, как выглядели динозавры, сильно изменилось по сравнению с 1993 годом.

Правообладатель иллюстрации EMILY WILLOUGHBY Image caption Дейноних был очень похож на современных птиц

Вышедший в 2015 году "Мир юрского периода" активно критиковали за то, что динозавры в фильме все еще без перьев и выглядят точно так же, как и в снятом более 20 лет назад "Парке юрского периода".

По словам Брусатте, это одно из самых сильных отступлений от реальности.

"Теперь мы знаем, что у динозавров - возможно, вообще у всех динозавров - было то или иное оперение. Поэтому для меня немного странно видеть изображения динозавров без перьев. Это просто не выглядит естественным", - говорит он.

"Парк юрского периода" в 2018 году

"Сейчас у меня совсем иное представление о том, как нужно изображать динозавров. Если бы сейчас мы снимали какой-нибудь фильм о динозаврах - не из серии "Парк юрского периода", - я бы сделал все совсем по-другому... Все, что мы узнали об оперении [динозавров], - это очень важно, и здесь можно сделать много интересного", - говорит Типпетт.

Брусатте двумя руками за: "Тираннозавр выглядел бы, как адская птица размером с автобус. Мне кажется, это куда более устрашающе, чем зеленый чешуйчатый тираннозавр".

Правообладатель иллюстрации EMILY WILLOUGHBY Image caption Велоцирапторы даже с перьями выглядят не менее устрашающими, чем в чешуе

Однако, по словам Брусатте, в "Парке юрского периода" совсем не много отступлений от реальности, какой она представлялась на тот момент.

"Мне кажется, "Парк юрского периода" оказал огромное положительное влияние на развитие палеонтологии. Конечно, я бы мог придираться по мелочам из-за каких-то неточностей, но я думаю, что положительные моменты в миллион раз перевешивают эти неточности", - говорит Брусатте.

"Я даже не знаю, была ли бы у меня сейчас работа, если бы не был снят "Парк юрского периода", - смеется ученый.