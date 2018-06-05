"Нафтогаз" объявил об аресте активов "Газпрома" в Нидерландах
В "Нафтогазе Украины" заявили, что суд в Нидерландах распорядился арестовать активы "Газпрома" для исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российской компании 2,56 млрд долларов. Ранее решение об аресте активов "Газпрома" принял суд в Швейцарии.
Ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Нидерландах были поданы "Нафтогазом" в конце мая, сообщила украинская компания.
"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - отметили в "Нафтогазе".
В "Газпроме" заявление "Нафтогаза" пока не прокомментировали.
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В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, эта структура участвует в работе международных проектов "Газпрома" по всему миру, пишет РБК. Кроме того, в Нидерландах базируется Gazprom Energy.
Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что после ареста активов "Газпрома" в Швейцарии "обременение акций и других активов "Газпрома" должно произойти в других странах Европы, в том числе Нидерландах.
Голландия после Швейцарии
Ранее, 30 мая, стало известно, что решение об аресте активов "Газпрома" для исполнения решения Столкгольмского арбитража принял суд в Швейцарии. В "Нафтогазе" тогда сообщили, что судебные исполнители "проводят действия", чтобы заморозить доли "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG - 100%-ные "дочки" "Газпрома". Это операторы трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Агентство Интерфакс сообщало, что акции Nord Stream AG и Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG уже заморожены.
"Газпром" тогда подтверждал, что "Нафтогаз Украины" предпринимает действия "по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту".
В конце февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному контракту. С учетом удовлетворенных встречных требований российской компании "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.
"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража. Кроме того, в мае в российской компании заявили, что в процесс принятия решение могло вмешаться постороннее лицо. Такой вывод сделал нанятый эксперт-лингвист - он решил, что" значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом".
При этом "Газпром" отказался от сделанных весной заявлений о прекращении транзита газа через Украину с 2019 года. Об этом же на на Петербургском экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Он сказал, что Россия не будет закрывать транзит через Украину, "если он будет экономически целесообразен".