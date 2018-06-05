В Екатеринбурге по ошибке объявили об отключении газа на время ЧМ-2018

Правообладатель иллюстрации STANISLAV KRASILNIKOV/TASS Image caption Жильцы десятка домов в Екатеринбурге боялись остаться без газа из-за ЧМ, но им обещали не перекрывать вентиль

Ростехнадзор опроверг информацию об отключении газа в десятке жилых домов из-за чемпионата мира по футболу.

"Ростехнадзор никаких требований по отключению газа в жилых домах Екатеринбурга никому не направлял. Ростехнадзор не имеет никакого отношения к этой истории вообще - это даже не входит в нашу компетенцию", - сказала Русской службе Би-би-си пресс-секретарь Ростехнадзора Юлия Непоседова.

Ранее в екатеринбургском жилом комплексе "Западный" появились объявления о том, что по указанию Ростехнадзора в связи с усиленными мерами безопасности дома на месяц останутся без газа. Это якобы связано с проведением в городе матчей ЧМ-2018.

По словам Непоседовой, объекты газоснабжения не попадают под действие указа президента о приостановлении деятельности особо опасных объектов на время чемпионата.

"Газ в жилых домах - это даже не наша компетенция. Запретить что-то тут мы не можем. Никаких писем мы, естественно, не рассылали", - добавила Непоседова.

4 июня уральское интернет-издание Znak.com сообщило со ссылкой на управляющую компанию "Квартал", что газа в нескольких домах ЖК "Западный" не будет с 15 июня по 15 июля 2018 года (в этот период проходит ЧМ).

Паблик "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург" писал, что из-за этого жители лишатся на месяц в том числе и горячей воды, так как на территории комплекса "все квартиры отапливаются благодаря газу, горячая вода поступает тоже за счет газа (бойлер), а также варочные панели тоже газовые".

Правообладатель иллюстрации E1.ru Image caption Первоначальное объявление, вывешенное УК "Квартал"

В комментарии екатеринбургскому порталу E1 председатель кооператива "Очеретина, 11" Владимир Михеев объяснял: "Нам пришел документ от Ростехнадзора: газ не эксплуатировать и газовые работы не проводить. Проблема в том, что у нас газ высокого давления подходит, 14 килограмм на квадратный сантиметр, поэтому нам эту бумагу и дали".

По разным данным, речь шла о 12 или 14 домах.

В УК "Квартал" собеседник Би-би-си, представившийся генеральным директором, но не назвавший своей фамилии, сказал, что газовые сети в жилых домах отключать не будут.

"Видимо, ложная информация была от Ростехнадзора", - предположил он. При этом отказался пояснить, откуда пришла эта информация.

Правообладатель иллюстрации Фото предоставлено жильцом домма Image caption Новое объявление в одном из домов ЖК "Западный"

Русская служба Би-би-си также связалась с одним из жильцов дома, входящего в УК "Квартал".

"Вчера увидела объявление в подъезде, нисколько не удивилась, в очередной раз УК (в лице господина Михеева) вводят людей в заблуждение", - сообщила пожелавшая остаться неназванной собеседница.

"Я была уверена, что это намеренные действия УК", - добавила она, затруднившись объяснить мотивы управляющей компании.