Трамп вышел из сделки с Ираном. Теперь Иран решил обогащать уран

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Иран настаивает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели

Власти Ирана объявили о начале работ по наращиванию своих возможностей обогащения урана на случай, если стороны решат не сохранять в силе сделку 2015 года, из которой недавно вышли США.

Глава атомного агентства Ирана Али Акбар Салехи сказал журналистам, что новая инфраструктура для новых центрифуг строится на базе Натанз.

Агентство также официально уведомило об этом МАГАТЭ.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Америка выходит из договора с Ираном.

"Если бы мы работали в обычном режиме, нам понадобилось бы на это шесть или семь лет, но мы в состоянии закончить эту работу за несколько недель или месяцев", - сказал журналистам Али Акбар Салехи.

В Натанзе будет производиться газ гексафторид урана, который подается в центрифуги, выделяющие нестабильный изотоп уран-235. Этот изотоп наиболее широко используется в ядерных реакциях как для гражданских, так и для военных целей.

Нарушает ли Иран свои обязательства?

Али Акбар Салехи утверждает, что подобные работы разрешены в рамках ядерного договора.

Согласно этому договору, подписанному США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией, Иран может обогащать уран лишь до уровня 3,67%. Для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%.

В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.

В договоре также говорится, что Иран может разрабатывать элементы центрифуг, но при условии, что он не будет их использовать в течение 10 лет.

Президент Трамп заявлял, что эти условия недостаточны и не ограничивают ядерные амбиции Ирана, и вывел США из этого договора.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Аятолла Хаменеи, духовный лидер Ирана, заявил, что Тегеран больше не может иметь дела с США

Иран настаивает, что его ядерная программа преследовала исключительно мирные цели (для которых уран такой высокой степени обогащения не требуется).

МАГАТЭ подтверждает, что с 2015 года Тегеран соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках ядерного договора.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Натанзе сосредоточено иранское производство высокообогащенного урана

Ясный сигнал из Тегерана

Джонатан Маркус, дипломатический обозреватель Би-би-си

Тегеран дает ясно понять, что он не намерен стоять в стороне и что если ядерный договор будет расторгнут, то у него есть другие варианты действий.

Страны Европы пытаются сохранить договор в действии, но сделать это совсем не просто.

Крупные международные компании уже отказываются иметь дело с Ираном из опасений американских санкций.

Решение Тегерана, несомненно, повысит напряженность и вряд ли поможет попыткам европейских стран сохранить ядерный договор в целостности, так как вновь напоминает миру о недавних ядерных амбициях Ирана, а также поднимает вопрос, зачем Тегерану нужна программа по обогащению урана.