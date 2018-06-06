Сентоза - пиратский остров, на котором встретятся Трамп и Ким Чен Ын

Правообладатель иллюстрации Reuters/Capella Singapore Image caption Дональд Трамп знает толк в отелях люкс - выбранный для встречи с Кимом отель "Капелла" находится на острове Сентоза

Первая в истории встреча действующего президента США с лидером КНДР пройдет в роскошном отеле на сингапурском острове Сентоза, подтвердил Белый дом. Саммит назначен на 12 июня, но многие детали этого дипломатического события века еще не понятны.

Сам Дональд Трамп сказал во вторник, что всё идет гладко. "Налаживается много отношений, идет много переговоров перед поездкой", - заявил президент США репортерам.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила через "Твиттер", что саммит состоится в пятизвездочном отеле "Капелла".

Там состоятся переговоры, а жить Дональд Трамп и Ким Чен Ын будут, по всей видимости, в других местах.

Трамп, скорее всего, в отеле "Шангри-Ла", который раньше уже принимал американских президентов, а Ким, вероятно, остановится в гостинице "Сент-Реджис Сингапур", сообщает сингапурская газета Straits Times.

Оба этих отеля находятся на главном острове страны, поблизости от известного туристам торгового района Дороги орхидей.

Media playback is unsupported on your device Как Сингапур стал городом будущего

Сентоза - один из 63 островов, составляющих государство Сингапур. Площадь острова всего 500 гектаров.

Сейчас здесь расположены курортные резиденции класса люкс, частные яхтенные причалы и поля для гольфа, но в прошлом Сентоза была ареной довольно мрачных событий: на острове царили пираты, кровопролитие и война.

Пиратская гавань

Сингапур стал известен в XIX столетии как британский порт на морском пути из Индии в Китай. Но и до британского владычества Сингапур был процветающим центром торговли, куда часто наведывались не только купцы, но и пираты.

Сентоза тогда называлась Пулау Блакан Мати, что переводится как "остров на той стороне смерти".

Население состояло в основном из малайцев, китайцев и бугисов - мореплавателей родом с индонезийского острова Сулавеси.

Жертвы Второй мировой

В 1942 британские колониальные войска сдались японской армии, и Сингапур был оккупирован Японией.

Он получил новое, японское, название - Сёнан, что значит Свет юга. В следующие несколько лет здесь происходили массовые расстрелы мирных жителей.

В рамках операции по уничтожению "антияпонских элементов" мужчин-китайцев в возрасте от 18 до 50 лет собирали в группы на берегу, расстреливали из пулеметов, а тела сбрасывали в море.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда-то на этот белоснежный песок проливалась кровь

Один из "расстрельных пляжей" Сентозы как раз находится под окнами отеля "Капелла", где будут вести переговоры Трамп и Ким.

На Сентозе также находился лагерь военнопленных, где содержались около 400 солдат англо-американской коалиции - пехотинцев и пулеметчиков.

Туристический бум и катастрофы

В 1970-х годах правительство Сингапура переименовало остров в Сентозу (в переводе - "Мир и спокойствие") и начало развивать здесь туризм.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С открытием филиала голливудской киностудии и казино Сентоза превратилась в приманку для туристов

Но мир и спокойствие здесь наступили не сразу.

В 1983 году две кабинки подвесной канатной дороги свалились в море вместе с туристами: нефтебуровое судно задело трос.

В свежепостроенном аквапарке "Остров фантазий" постоянно происходили неприятные происшествия. В 2000 году в канале аквапарка перевернулся плот, погибла восьмилетняя девочка. Вскоре после этого парк был закрыт.

Но Сентоза не сдавалась: здесь открыли тематический парк голливудской киностудии Universal, еще один аквапарк, огромное казино, и добились устойчивого потока туристов - сингапурцев и иностранцев.

Живописные декорации к саммиту

Правообладатель иллюстрации Robert Reck/Capella Singapore

Отель "Капелла" построен по проекту британского архитектурного бюро Нормана Фостера, но не весь: в комплекс включены несколько внушительных построек колониальной эры.

Однокомнатный номер "премьер" с видом на сад стоит около 500 долларов за ночь, а колониальный коттедж с тремя спальнями и отдельным бассейном - 7500 долларов.

Сотрудники администрации Белого дома уже предварительно осмотрели отель, а заместитель главы аппарата уже заселился и напряженно работает над подготовкой саммита.

Сторонние гости, даже готовые платить большие деньги, попасть в "Капеллу" не смогут - забронировать на любой день вплоть до 15 июня невозможно.

На Сентозе есть и квартал мультимиллионеров, где к каждому апартаменту прилагается личный док для яхты. Богачи могут проводить время, играя в гольф и перекусывая в ресторанах, имеющих мишленовские звезды - здесь их несколько.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Изоляция и безопасность

По всей видимости, выбор Пхеньяна и Вашингтона пал на Сентозу не только из-за инфраструктуры роскоши и красот ландшафта.

Расположение острова - очень близко к материку, но в то же время за водной преградой - делает его вполне подходящим местом для встречи важных и крайне озабоченных своей безопасностью гостей.

Закрыть доступ на остров просто: достаточно перекрыть одну канатную дорогу, монорельс, один автомобильный тоннель и один пешеходный переход.