Правообладатель иллюстрации SANTA CLARA COUNTY/ PERSKYFORJUDGE. Image caption Брок Тернер (слева) и судья Аарон Перски

Избиратели в Калифорнии проголосовали за отзыв с поста судьи Верховного суда округа Санта-Клара Аарона Перски. Два года назад тот вынес шестимесячный приговор студенту Броку Тернеру по делу о сексуальном насилии, который многие сочли слишком мягким.

Решение об отзыве судьи по воле избирателей стало первым в США с 1977 года и первым в Калифорнии с 1930 годов.

Кампанию за отзыв Перски вела группа активистов, недовольных его приговором, вынесенным 20-летнему студенту Стэнфордского университета Броку Тернеру, который обвинялся в сексуальном насилии по отношению к 22-летней девушке, имя которой в суде не называлось.

Присяжные признали Тернера виновным в "сексуальном проникновении" по отношению к женщине, находившейся в бессознательном состоянии, и в намерении совершить изнасилование. По этим статьям Тернеру грозило до 14 лет тюрьмы. Прокуроры попросили для него шесть лет заключения, однако Аарон Перски счел, что с учетом раскаяния Тернеру стоит назначить лишь шесть месяцев тюрьмы.

Позже решение Перски было рассмотрено вышестоящей инстанцией, и никаких нарушений выявлено не было. Сам судья объяснял, что имел полное право вынести такой мягкий приговор, так как ранее Тернер не привлекался к уголовной ответственности, угрозы для окружающих он не представляет, а тюрьма только навредит студенту.

В поддержку Перски выступали многие представители юридического сообщества, которые отмечали, что судья действовал строго в соответствии с законом, пишет New York Times.

Дело Брока Тернера

В январе 2015 года на территории кампуса Стэнфордского университета два студента заметили, как Тернер пытается заняться сексом с девушкой, засунув пальцы ей в вагину. Они увидели, что девушка была без сознания. Тернер попытался сбежать, но его догнал один из очевидцев.

И Тернер, и пострадавшая девушка были на вечеринке на территории кампуса. Уже после ареста Тернер утверждал, что они вместе ушли с вечеринки, держась за руки, но сама пострадавшая утверждает, что этого не помнит, как и сам акт сексуального насилия.

Процесс по делу Тернера вызвал широкий резонанс в США. В начале июня 2016 года Buzzfeed опубликовал показания девушки. В документе приводились слова пострадавшей, которые она произнесла в суде: "Ты отнял у меня чувство собственного достоинства, безопасности, мою силу, мое время, уверенность в себе, мой голос".

Брок Тернер учился в Стэнфорде по стипендии для пловцов: он считался перспективным спортсменом и числился в списках лучших молодых пловцов США. После осуждения его исключили из университета.

Тернера выпустили из тюрьмы через три месяца после приговора за хорошее поведение. Ему назначен трехлетний испытательный период, а кроме того, Тернер внесен в список лиц, совершивших преступления сексуального характера.

В октябре 2016 года власти штата Калифорнии ужесточили законодательство о сексуальном насилии, чтобы не допустить вынесения излишне мягких приговоров. В частности, сексуальное насилие теперь разрешается трактовать как изнасилование даже в том случае, если непосредственно полового акта не произошло.