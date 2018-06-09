Яблочный домик: оппозиция не смогла договориться о едином кандидате в мэры Москвы

Правообладатель иллюстрации DMITRY GUDKOV/FACEBOOK Image caption Митрохин, Яшин и Гудков собираются баллотироваться в мэры Москвы каждый по отдельности

После десяти часов конференции партия "Яблоко" так и не смогла определиться со своим кандидатом на пост мэра Москвы.

Участники проголосовали за лидера московского отделения Сергея Митрохина, но это было сделано в нарушение устава партии. Поэтому партия продолжит обсуждать, кто станет кандидатом от нее.

Ранее политики провалили переговоры по выдвижению единого кандидата ото всей демократической оппозиции. Раскол может сыграть на руку мэру Сергею Собянину на выборах, намеченных на 9 сентября, считают эксперты.

Яблочный домик

В апреле партия "Яблоко" объявила о процедуре внутрипартийного голосования по выбору кандидата от партии в мэры Москвы. К этому времени о намерении побороться за роль кандидата уже объявили бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и председатель совета депутатов Красносельского района столицы Илья Яшин.

Глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин многократно заявлял, что твердо намерен стать кандидатом от своей партии.

Однако "Яблоко" как демократическая партия решило провести открытые праймериз в два тура. Для голосования в них члены партии отобрали выборщиков среди журналистов и общественных деятелей. При этом партия приняла такие правила праймериз, что Яшин и Гудков не смогли в них участвовать.

Согласно им, баллотироваться от "Яблока" не могут люди, которые когда-либо были исключены из партии, а также те, кто состоит в других партиях. "Яблоко" исключило Яшина в 2008 году, а Гудков состоит в партии "Гражданская инициатива".

Поначалу праймериз проходили спокойно. Были зарегистрированы более 20 претендентов, состоялись дебаты.

Во второй тур вышли Митрохин и 37-летний харизматичный глава Тверского района Яков Якубович, который вступил в партию только в мае. Якубович победил Митрохина на дебатах, а потом и во втором туре праймериз.

Правообладатель иллюстрации YABLOKO.RU/FACEBOOK Image caption Яков Якубович победил на дебатах и в праймериз, но баллотироваться в мэры отказался

Буквально через несколько часов Якубович неожиданно снял свою кандидатуру и поддержал Митрохина, сославшись на совет сооснователя "Яблока" Григория Явлинского. По словам победителя праймериз Явлинский якобы сказал ему, что Митрохин сможет собрать подписи муниципальных депутатов (они необходимы для регистрации), а он, Якубович, - нет.

По мнению Митрохина, Якубович "поступил порядочно и не захотел быть пешкой в чужой игре". Под чужой игрой Митрохин имел в виду действия своего противника в партии, бывшего муниципального депутата района Щукино Максима Каца, который поддерживал на праймериз Якубовича.

Пропустить Twitter пост , автор: @max_katz Собираются реально голосовать за Митрохина, несмотря на то, что его выдвижение не будет в таком случае законным.

Во дают! — Максим Кац (@max_katz) 8 июня 2018 г.

По словам Каца, за непопулярностью Митрохина среди партийцев "нет никаких интриг, просто объективный взгляд на способности человека".

"Он не способен строить коалиции, отталкивает от себя людей. Вступивших в партию он назвал дерьмом, массовкой. Такого человека не хотят видеть кандидатом в мэры", - сказал Би-би-си Кац.

На этом интриги не закончились. Окончательно кандидата от "Яблока" на выборах мэра должна утвердить партийная конференция после предложения ей кандидатов федеральным исполкомом, в который входит руководство партии.

Накануне конференции главы московских районов Гагаринский и Якиманка Елена Русакова и Андрей Морев, также участвовавшие в праймериз, выступили против Митрохина, осудили отказ Якубовича выдвигаться в мэры и предложили исполкому свои кандидатуры.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Руководство "Яблока" выступило в поддержку кандидатуры Елены Русаковой на выборах мэра

В пятницу, 8 июня, исполком внезапно поддержал не Митрохина, а Русакову - муниципального депутата района "Гагаринский". Участники конференции жарко спорили и обменивались взаимными обвинениями.

После десяти часов обсуждения члены оппозиционной партии "Яблоко" на конференции проголосовали за выдвижение в качестве кандидата от партии на выборах мэра Москвы главы московского отделения Сергея Митрохина.

Однако, поскольку руководство партии (федеральный исполком) не предлагало конференции кандидатуру Митрохина, поддержав главу Гагаринского района Елену Русакову, кандидата от "Яблока" можно будет снять с регистрации по решению суда за нарушение устава партии.

Поэтому выдвижение Митрохин нельзя пока назвать окончательным. Как сообщили в «Яблоке», вопрос о кандидате ль партии дальше будет решаться другим органом - бюро партии. Его заседание обещают провести в ближайшие дни.

Что это было?

Человек, близкий к "Яблоку", говорит, что Якубович изначально не хотел выдвигаться в мэры и участвовать в праймериз. "Выигрывать он не хотел, и сам про это говорил", - говорит собеседник Би-би-си.

По его словам, Якубовича уговаривал участвовать в праймериз противник Митрохина в "Яблоке" Кац, обещая поддержку на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Якубович также опасался разглашения некоторых деталей своей биографии в случае, если бы мэрскую кампанию пришлось вести ему, говорит его знакомый.

Ранее газета "Ведомости" писала со ссылкой на анонимный источник, что кандидатура Митрохина была согласована с мэрией. По данным издания, Явлинский встречался с Собяниным и договорился, что тот поможет Митрохину с муниципальным фильтром.

Явлинский позже признался, что встречался с Собяниным и обсуждал с ним выборы. Но, как он сообщил Интерфаксу, о регистрации Митрохина он с мэром не договаривался.

"У меня таких договоренностей нет, но может быть мэрия хотела бы, чтобы мы кого-то выдвинули, например, Митрохина, они его знают", - говорил Явлинский.

Сам Митрохин отрицает, что ведет переговоры с мэрией о помощи в сборе подписей: "Я и в прошлый раз их не вел. Они сами нам их дали: и мне, и Навальному".

Правообладатель иллюстрации MOSSOBYANIN/INSTAGRAM Image caption Либеральная оппозиция никак не может решить, кто поборется с Сергеем Собяниным за кресло мэра то ее лица

Политтехнолог Петр Быстров предполагает, что в итоге муниципальный фильтр может пройти только Митрохин.

"Он удобный [для Собянина] человек, удобный спарринг-партнер. Это блеклая нехаризматичная личность. На предыдущих выборах в Москве он продемонстрировал свой потолок", - говорит эксперт.

В 2013 году Митрохин набрал на выборах мэра Москвы 3,51% голосов. По словам Быстрова, возможен и такой вариант, при котором на выборы вообще не пустят либеральных кандидатов.

"Разочарованный избиратель"

"Яблоку" не удалось монополизировать право на выдвижение оппозиционного кандидата. Гудков и Яшин по-прежнему намерены баллотироваться в мэры.

Яшина активно поддерживает Алексей Навальный. Главный союзник Гудкова - телеведущая Ксения Собчак, выдвинувшаяся в президенты на выборах 2018 года.

И Яшин, и Гудков говорили о необходимости выдвинуть единого оппозиционного кандидата и пытались уговорить на это яблочников.

В "Яблоке" же считают, что, поскольку на выборах в Москве допускается второй тур, то в первом туре должно выдвинуться максимальное число кандидатов с целью отнять как можно больше голосов у действующего мэра Собянина, говорил Би-би-си зампредседателя партии Николай Рыбаков.

Второй тур состоится, если его победитель наберет в первом менее 50% голосов.

Второй тур мог бы состояться, если бы на общую низкую явку наложилась высокая явка протестного избирателя, объясняет политолог Аббас Галлямов.

"Обеспечить такую может именно ощущение, что все оппозиционеры, наконец, объединились и выдвинули единого кандидата. Если оппозиция этого не сделает, то ее разочарованный избиратель на выборы не придет, и никакого второго тура не будет", - констатирует эксперт.

"Кинуть монетку"

Переговоры о едином кандидате пока не увенчались успехом. В начале июня оппозиционеры встретились на съезде независимых муниципальных депутатов на дизайн-заводе "Флакон".

Тогда Гудков предложил объявить коллективный ультиматум Собянину. "Мы потребуем, чтобы подписи дали всем оппозиционным кандидатам - или все отзовем свои кандидатуры", - предложил он.

Яшину и Митрохину эта идея не понравилась. "С мэрией надо говорить с позиции силы", - настаивал Яшин.

Он также предложил "немного поумерить всем свои амбиции" и все-таки выбрать единого кандидата от либеральной оппозиции. Собравшиеся шутили, что всех троих надо запереть в одной комнате и не выпускать, пока они не договорятся.

По словам Яшина, если все три оппозиционера пойдут на выборы, то подписи муниципальных депутатов и другие ресурсы будут "размазаны". "Даже если всех зарегистрируют, это будет толкотня на демократическом фланге и легче для Собянина", - считает Яшин.

Гудков также заявил, что на следующей неделе он выдвинется на конференции партии "Гражданская инициатива". От нее Собчак в свое время баллотировалась на выборы президента.

В любом случае на полноценные праймериз между тремя кандидатами нет времени: регистрация заканчивается в первых числах июля, считает Гудков. "Но я готов к переговорам на любом этапе. Можно хоть кинуть монетку", - сказал Гудков Би-би-си.

По словам политтехнолога Петра Быстрова, по отдельности три кандидата не смогут пройти муниципальный фильтр. "Оппозиция могла бы пройти фильтр, только консолидировав всех независимых мундепов и перетащив на свою сторону часть тех, кого контролирует "Единая Россия", - говорит он.