СБУ подтвердила подлинность "расстрельного списка" из 47 журналистов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption СБУ возбудила уголовное дело после публикации списка по статье о разглашении данных следствия

Пресс-центр Службы безопасности Украины подтвердил Би-би-си, что в опубликованном в украинской прессе "расстрельном списке" журналистов и блогеров указаны те же фамилии, что и в списке, изъятом в ходе спецоперации СБУ.

Накануне украинское интернет-издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 журналистов и блогеров, жизнь которых, по версии украинских спецслужб, находится под угрозой.

По версии издания, Борис Герман, подозреваемый в покушении на журналиста Аркадия Бабченко, якобы получил этот список от Вячеслава Пивоварника, которого он называл сотрудником "частного фонда Путина", отвечающим "за Украину и теракты". В Кремле отрицают существование такого фонда.

На сайте "Страна.ua" были опубликованы фотографии самого списка - при этом отмечалось, что в нем нет имени Аркадия Бабченко, которого киллеры якобы хотели убить первым. Вскоре пресс-служба СБУ сообщила, что из-за публикации списка ведомство возбудило уголовное дело по статье "разглашение данных досудебного следствия".

В СБУ сообщили, что "в публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

"При этом соответствующие данные любому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса, органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - говорится в сообщении пресс-службы.

В среду депутат Верховной рады Антон Геращенко призвал наказать сотрудников правоохранительных органов, которые разгласили сведения о 47 потенциальных жертвах киллеров.

29 мая полиция Киева сообщила, что Аркадий Бабченко застрелен в своем доме. На следующий день СБУ объявила, что убийство было инсценировкой, которая была организована в связи с необходимостью раскрыть готовившееся на него покушение.

Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об обнаружении списка из 47 человек, на которых якобы готовились покушения.