Правообладатель иллюстрации Interpress/TASS Image caption "Росгосстрах" в 2017 году был передан корпорации "Открытие", которую позже санировал ЦБ

Компания "Росгосстрах" подала иск в Арбитражный суд города Москвы к "Росгосстрах-Жизни" в связи с использованием товарного знака. Сумма иска оценивается в 116,6 млрд рублей (1,8 млрд долларов).

"Мы считаем неправильным и несправедливым, что компания, не имеющая никакого отношения к Росгосстраху, использует товарный знак не на рыночных условиях", - пояснили изданию РБК в пресс-службе "Росгосстраха".

В компании также сказали, что намерены уже до конца этого года начать продавать собственные продукты страхования жизни, и вновь созданная для этого фирма должна выступать под собственным брендом.

Третьими лицами по делу выступают Федеральная служба по интеллектуальной собственности и административный департамент Центробанка России.

В конце мая генеральный директор "РГС Жизни" Евгений Гуревич говорил журналистам, что компания до конца 2018 года планирует провести ребрендинг и сменить название на "Капитал лайф страхование жизни".

В 2017 году предыдущий владелец обеих компаний Данил Хачатуров передал контроль в "Росгосстрахе" банку "Открытие", а в конце 2016 года продал "Росгосстрах Жизнь" Алхасу Сангулии. С тех пор у компаний разные собственники.

В апреле газета "Ведомости" сообщила, что "РГС-Жизнью" владеет президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

Лидер рынка страхования

Данил Хачатуров управлял "Росгосстрахом" вместе со своим младшим братом Сергеем, который в апреле был арестован по делу о продаже пакета "Росгосстраха" банку "Траст".

Приватизация государственного "Росгосстраха" началась в 2001 году. На следующий год Данил Хачатуров занял пост исполнительного директора компании, а его брат пришел в нее в 2005 году.

В итоге Сергей Хачатуров не только стал вице-президентом "Росгосстраха", но и конечным владельцем всего бизнеса, хотя на рынке говорили, что он номинальный владелец и действует в интересах старшего брата, писал "Коммерсант" спустя два дня после ареста Хачатурова-младшего.

При Хачатуровых страховая компания - правопреемник советского Госстраха - стала лидером рынка.

"Когда мы зашли в компанию и увидели, в каком все состоянии, нам сначала казалось, что это вообще все неподъемно: вместо филиалов - феодальное княжество, никто никому не подчиняется, разве что брендом "Росгосстраха" пользоваться можно", - вспоминал Данил Хачатуров в декабрьском интервью "Ведомостям".

Став крупнейшей страховой компаний, "Росгосстрах" столкнулся с огромными убытками из-за изменения правил выплат по ОСАГО. Деятельность автомобильных юристов сделала продажу полисов автострахования убыточным направлением бизнеса. В 2017 году чистый убыток "Росгосстраха" вырос на 88,3% до 55,6 млрд рублей.

В декабре 2016 года было достигнуто соглашение о продаже "Росгосстраха" банку "ФК Открытие". А сам банк в августе 2017 года забрал на санацию ЦБ - вместе с "Росгосстрахом". Фактически страховая компания оказалась в руках государства.

"Воровство сверху донизу"

Новый собственник в лице председателя правления "Открытия" Михаила Задорнов почти сразу начал жестко критиковать прежнее руководство. Он заявил, что падение "Росгосстраха" было связано не только с кризисом на рынке ОСАГО.

Возглавив совет директоров "Росгосстраха", Задорнов рассказывал в интервью "Коммерсанту", что в "Росгосстрахе" "сверху донизу царило воровство", а модель бизнеса "никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль".

Хачатуров ответил на эти обвинения в интервью "Ведомостям". Он сказал, что в "Росгосстрахе" были собраны "лучшие кадры на рынке".

"Чтобы украсть у самого себя, можно придумать гораздо более простой способ, нежели уложить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей вложений, чтобы построить компанию - лидера рынка во всех видах страхования", - говорил Данил Хачатуров.

В начале апреля "Росгосстрах" подал несколько гражданских исков против компаний, связанных с его бывшим владельцем Данилом Хачатуровым. Как говорил представитель "Росгосстраха", сделки, заключенные в последние недели перед сменой владельца компании, привели к снижению ее капитализации "вследствие вывода активов".

А 17 апреля следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о присвоении или растрате, подозреваемым по которому стал Сергей Хачатуров. На следующий день он был арестован до 16 июня Лефортовским судом Москвы. Ему инкриминируется присвоение имущества на сумму более 1 млрд рублей.

"Украл деньги у себя"

Его адвокат Алексей Мельников уточнял в беседе с "Коммерсантом", что эту сумму, по версии следствия, Сергей Хачатуров похитил у ООО "РГС Активы", где работал гендиректором до декабря 2017 года. Эта компания была зарегистрирована в 2006 году, но никакой информации о ней в ЕГРЮЛ нет.

"Свою вину Хачатуров не признает и не понимает, в чем его обвиняют. Если следовать логике следствия, то получается, что он украл деньги сам у себя", - заявил адвокат Мельников Интерфаксу. "Ведомостям" он сказал, что речь идет о компании, которая участвовала в продаже "Росгосстраха" группе "Открытие". Он подчеркивал, что Данил Хачатуров не имеет отношения к уголовному делу его младшего брата.

Сам Данил Хачатуров так не считает. Он сказал "Ведомостям", что его вызывали на допрос и что он не собирается скрываться от следствия за границей. "Я никуда не уеду, будем в судах доказывать свою невиновность", - сказал Хачатуров-старший. Он считает, что они с братом все обязательства по сделке продажи "Росгосстраха" "Открытию" выполнили, причем "под контролем ЦБ".

17 апреля, накануне задержания Сергея Хачатурова, сотрудники ФСБ провели там обыск.

"На рынке считают, что к компании по-прежнему имеют отношения и братья Хачатуровы", - писал "Коммерсант". А "Ведомости" со ссылкой на бывшего топ-менеджера "Росгосстраха" сообщали, что арест Хачатурова-младшего "может быть инструментом давления на Данила Хачатурова", цель которого - "забрать" "Росгосстрах-Жизнь".

Еще два источника издания сказали, что представители банка "Открытие" вели переговоры о выкупе "Росгосстрах-Жизни", которые оказались безуспешными.

В прошлом году сборы "Росгосстраха-Жизни" составили 53,5 млрд рублей. Больше были только у "дочки" Сбербанка, обращали внимание "Ведомости".