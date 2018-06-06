В отеле рядом с Гайд-парком в Лондоне начался сильный пожар

Правообладатель иллюстрации Filip Latka Image caption Пожарных вызвали около 16 часов по местному времени (18 МСК)

В фешенебельном отеле рядом с Гайд-парком в центре Лондона начался сильный пожар. О пострадавших пока не сообщается.

К зданию на Уильям-стрит в районе Найтсбридж стянуты 20 пожарных машин и 120 спасателей.

Представитель Лондонской пожарной бригады сообщил, что пожар "производит большое количество дыма". Причины возгорания пока неизвестны.

Также на место пожара прибыла машина скорой помощи и пожарные.

Пожарные были вызваны около 16:00 по местному времени (18:00 МСК). Всего поступило около 35 звонков о пожаре в отеле.

Движение по оживленным соседним улицам перекрыто. Также закрыты несколько выходов из близлежащей станции метро Найтсбридж.

В 12-этажном здании размещается пятизвездочный отель сети Mandarin Oriental.

В прошлом в нем останавливались члены королевской семьи. Так, в 2011 году незадолго до свадьбы принца Уильяма королева проводила здесь прием для членов британской и иностранных королевских семей.