Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни

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В Одессе на 84-м году жизни скончалась режиссер и актриса Кира Муратова, сообщают агентства со ссылкой на мужа и друзей Муратовой.

"Кира Муратова (1934 -2018). 2:00 назад ее не стало. И не стало Вселенной. Единственная, уникальная, гениальная. На душе и в Одессе - ночь. Царство небесное, вечная память", - написал в "Фейсбуке" украинский театральный критик Олег Вергелис.

Кира Муратова родилась в 1934 году. Она жила и работала в Одессе. Режиссерскую работу она начала в 1962 году.

В 1990 году ее фильм "Астенический синдром" получил гран-при Берлинского кинофестиваля.

Последними работами режиссера стали фильмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

В 80 лет Муратова сообщила о прекращении своей карьеры.

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