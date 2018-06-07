Чичерина рассказала об отмене концерта на ЧМ-2018. Что говорят в ФИФА?

Правообладатель иллюстрации Valentin Sprinchak/TASS Image caption Чичерина с главой минобороны самопровозглашенной ДНР Владимиром Кононовым (слева от певицы) в Донецкой области

Российская певица Юлия Чичерина сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ей выступать на фестивале болельщиков чемпионата мира (FIFA Fan Fest) в Ростове-на-Дону.

"Как известно, рок - музыка протеста, и меня официально запретили - пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, и попросили никому не показывать", - написала Чичерина в "Фейсбуке", приложив копию письма, написанного от имени менеджера FIFA Fan Fest в России Екатерины Савченко.

Русская служба Би-би-си направила запрос в ФИФА с просьбой подтвердить подлинность опубликованного письма.

В ответ пресс-служба ФИФА сообщила, что в соответствии с регламентом федерации "матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений".

В письме, опубликованном Чичериной, говорится о решении ФИФА отказаться от ее выступления из-за песен, посвященных военной теме. В частности, в нем содержится ссылка на клип Чичериной "На передовой". В описании видеоролика на канале группы "Чичерина" в YouTube говорится, что он посвящается "нынешним защитникам Донбасса".

В письме подчеркивается, что на мероприятиях ФИФА запрещено поднимать военные, политические или религиозные темы, а Чичерина "ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять на фестивале песни о войне".

В ФИФА, если верить опубликованному певицей письму, выражают обеспокоенность тем, что участие Чичериной в фестивале болельщиков может привлечь негативное внимание СМИ и навредить репутации федерации.

Чичерина, в своем посте в "Фейсбуке" назвавшая чиновников ФИФА "футболобандеровцами", заявила агентству ТАСС, что их решение ее не расстроило.

Чичерина с начала военного конфликта на востоке Украины поддерживает самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Власти Украины обвиняют Россию в вооруженном вторжении.

Певица неоднократно приезжала в Донбасс с концертами, посвятила событиям в регионе несколько песен и стала голосом любовного реалити-шоу "Стрела любви", выходившем на донецком телеканале "Юнион".

В мае 2018 года Чичерина получила паспорт ЛНР. Как рассказывал президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов, Чичерина прописана в мотоцентре "Русские мотоциклисты Донбасса".