Странные звуки в консульствах США. Сначала на Кубе, теперь и в Китае

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Консульство США в Гуанчжоу. Работающие здесь дипломаты, как и их кубинские коллеги, подверглись странному звуковому воздействию

Власти США эвакуировали нескольких сотрудников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу с жалобами на здоровье, сообщает Рейтер. Симптомы те же, что и у дипломатов на Кубе, слышавших странные звуки в посольстве.

Сколько именно человек эвакуировано, не сообщается. Все они пройдут осмотр в Университете Пенсильвании, где ранее проводили диагностику дипломатам, работавшим на Кубе.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в начале июня в Гуанчжоу отправилась команда американских врачей для проверки жалоб на странные звуки, вызывавшие неприятные ощущения.

О жалобах сотрудников консульства в Гуанчжоу сообщалось еще в конце мая. Тогда был эвакуирован только один человек с жалобами на странные звуки и плохое состояние здоровья. Никаких сведений о том, что именно стало причиной недомогания, нет.

Пресс-секретарь посольства США в Китае Джинни Ли рассказала тогда, что неназванный сотрудник в результате неизвестного звукогого воздействия испытал ряд неприятных физических симптомов несколько месяцев назад, когда он работал в американском консульстве в Гуанчжоу.

Сотрудника отправили в США, и 18 мая в посольстве узнали, что ему диагностировали слабую травму головного мозга, сообщила Ли.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил во вторник о том, что в мае в его ведомстве была создана специальная группа, координирующая работу нескольких служб, привлеченных к разгадке этого странного феномена.

"Пока точно не определена природа травм, полученных попавшим под это воздействие персоналом, также как и то, вызваны ли все эти случаи одной и той же причиной", - заявил Помпео.

Странные звуки на Кубе

В течение 2017 года более 20 сотрудников посольства США в Гаване обратились к врачам с жалобами на здоровье. У всех были симптомы, схожие с сотрясением мозга средней тяжести. Многие из них утверждали, что слышали странные звуки на территории посольства.

Среди обратившихся за помощью были как дипломаты, так и члены их семей. Они жаловались на ухудшение слуха, потерю памяти и бессонницу.

В августе 2017 года США выслали двух кубинских дипломатов из страны в связи со "звуковыми атаками", а затем эвакуировали некритичный для функционирования посольства персонал.

Власти Кубы отрицали причастность к предполагаемым "звуковым атакам". Однако президент США Дональд Трамп заявил, что власти Кубы, возможно, имеют отношение к жалобам дипломатов на здоровье.

Официально связь недомоганий сотрудников кубинского посольства со странными высокочастотными звуками, которые слышали дипломаты, пока не подтверждена.

Агентство Ассошиэйтед пресс в октябре 2017 года опубликовало запись звука, который дипломаты связывали с недомоганиями.