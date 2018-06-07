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Американский ПЕН-Центр опубликовал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить режиссера Олега Сенцова, который отбывает в российской тюрьме 20-летний срок за терроризм. Олег Сенцов более 20 дней держит голодовку.

Под обращением ПЕН-центра стоят подписи американского писателя Джоната Франзена, британского литератора Салмана Рушди, музыканта и поэта Патти Смит, автора романа "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и многих других ведущих литераторов и деятелей кино.

В обращении говорится, что Сенцова необходимо немедлено освободить, потому что от этого зависит его жизнь. Он голодает в колонии с 14 мая 2018 года, требуя освобождения из российских тюрем политических заключенных.

На своем освобождении Сенцов не настаивал.

Члены ПЕН-Центра отмечают, что в России скоро начнется чемпионат мира по футболу, и внимание всего мира будет приковано к российским событиям.

В марте 2017 года Американский ПЕН-Центр присудил почетную награду Олегу Сенцову за его борьбу за свободу самовыражения.

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Голодовка Олега Сенцова

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет заключения за подготовку терактов на территории Крыма, запланированных на 9 мая 2014 года, а также за организацию поджога офиса "Единой России". Сенцов себя виновным не признает.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить 64 украинских политических заключенных из российских тюрем. Сенцов пьет воду и согласился на поддерживающую терапию, но отказывается от приема еды.

31 мая голодовку объявил Александр Кольченко, еще один фигурант дела Сенцова. Он также находится в России в заключении.

5 июня Сенцов написал письмо лидерам стран "Большой семерки" с просьбой помочь украинским политзаключенным в России.

В начале июня акции в поддержку Сенцова прошли почти в 80 городах по всему миру. На освобождении Сенцова настаивали также многие российские деятели культуры.