Какие налоги пообещал не поднимать Путин?

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Правительство России отказалось от планов повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и введения налога с продаж, заявил во время "прямой линии" президент Владимир Путин, но пообещал другие меры по "настройке налоговой системы".

Начало "прямой линии" было посвящено экономической повестке, в том числе вопросу, где взять 8 трлн рублей на выполнение нового "майского указа" Путина.

"В общем и целом понятно, откуда их можно взять. Это, прежде всего, рост самой экономики, - сказал президент. - И, конечно, настройка налоговой политики", - добавил он.

Ранее министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов неоднократно говорил о необходимости "настройки налоговой системы", но не уточнял детали. А СМИ сообщали о планах властей повысить НДФЛ и налог на добавленную стоимость (НДС), а также ввести налог с продаж.

Путин фактически прокомментировал обсуждаемые идеи по изменению налоговой системы.

Повышение НДФЛ нецелесообразно

Власти и публично обсуждали возможность повышения НДФЛ с нынешних 13%. Аркадий Дворкович, ранее занимавший пост вице-премьера, заявлял, что налог может быть повышен до 15%, а дополнительные деньги от этого пойдут на финансирование образования и здравоохранения.

Эксперты говорили, что это "налог на богатых" - больше платить будут те, у кого выше зарплата.

По словам Путина, повышение НДФЛ действительно обсуждалось на уровне правительства и экспертов.

"Мы долго думали", - сказал он. В теории, по его словам, прогрессивная шкала по этому налогу выглядит социально справедливой, но с практической точки зрения всё сложнее. Часть граждан, которые получают высокие доходы, начинают их скрывать, появляются "зарплаты в конверте", объяснил президент.

"Фискальный результат нулевой, а шума много" - так объяснил президент, почему правительство признало повышение НДФЛ нецелесообразным.

Налог с продаж - тоже нецелесообразно

Многие высказывались за введение налога с продаж, но это также было признано нецелесообразным, продолжил президент.

По его словам, это серьезная нагрузка на экономику в целом и на граждан, это может привести к росту инфляции.

Есть другие предложения по настройке налоговой системы, которые обсуждаются в правительстве, сообщил Путин. Но заранее эти планы публично обсуждаться не будут, предупредил он.

При этом Путин не затронул тему возможного повышения НДС, которая обсуждалась в правительстве.

Налоговый маневр в нефтяном секторе

Часть обсуждений была посвящена налоговому маневру в нефтяном секторе. По словам Путина, отчасти с ним связан рост цен на бензин, который наблюдался в последние месяцы. Так же это объясняют и аналитики: из-за высоких акцизов и снижения экспортных пошлин компаниям выгоднее экспортировать нефть и бензин, а не продавать их внутри страны.

Рост цен на бензин, по словам Путина, заставил правительство пересмотреть ряд налоговых мер. Он еще раз подтвердил, что акцизы будут снижены с 1 июля на 3 тысячи рублей за тонну по бензину и на 2 тысячи за тонну по дизельному топливу. Об этом ранее объявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Однако эксперты считают, что этого недостаточно, чтобы снизить цены на бензин.

Путин заявил, что к осени будут приняты дополнительные меры по стабилизации цен на бензин.

Правительство может повысить экспортную пошлину на топливо для компаний и сравнять ее с пошлиной на вывоз нефти, если нефтяные компании не смогут стабилизировать цены на бензин внутри страны, заявил Козак, который также принял участие в "прямой линии".

Законопроект, который даст правительству такую возможность в случае роста цен на бензин, по словам Козака, будет внесен в Госдуму уже в пятницу. Это должно сделать экспорт топлива для компаний менее выгодным.

"Нефтяники отнеслись к этому с пониманием. Эта угроза будет в руках правительства. У правительства появляется дополнительное окно возможностей, чтобы реагировать на ситуацию на внутреннем и внешнем рынке", - заявил Козак. Путин обещал поддержать законопроект.

Нулевой НДС на полеты на Дальний Восток

Путин также заявил о введении нулевого уровня НДС на полеты на Дальний Восток, что должно привести к снижению цен на билеты.

Это решение уже одобрило правительство на своем заседании в среду, говорится на официальном сайте правительства. Сейчас на этом направлении действует 10-процентная ставка НДС. На сайте правительства это объясняется необходимостью развивать авиасообщение в регионе и снижать цены.

Правительство решило внести законопроект об обнулении пошлин в Годсдуму. Нулевые пошлины будут действовать до 2025 года.