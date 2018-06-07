Узбек, задавивший пять человек в Стокгольме, приговорен к пожизненному

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Акилов бежал с места преступления, но вскоре был пойман и сознался в своих намерениях в ходе полицейского допроса

Уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, в прошлом году задавивший пять человек в Стокгольме, приговорен к пожизненному заключению.

В апреле 2017 года грузовик, который угнал Акилов, въехал на пешеходную улицу Дроттнинггатан и проехал на большой скорости около 600 метров, задавив пять человек.

В грузовике была бомба: пять канистр с бутаном, наполненных шурупами, металлическими обломками и лезвиями. Бомба не взорвалась, как рассчитывал злоумышленник, а лишь подожгла машину.

Перед нападениями 40-летний иммигрант из Узбекистана, которому шведские власти отказали в политическом убежище, публично выражал свою поддержку экстремистской группировке "Исламское государство".

Для того чтобы осудить его за терроризм, обвинение должно было доказать, что он целенаправленно намеревался совершить террористический акт и причинить вред шведскому государству. ИГ не объявляло, что Акилов совершил нападение по его приказу.

Суд признал нападавшего виновным и по этому пункту обвинений.

Media playback is unsupported on your device В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прохожих

Акилов бежал с места преступления, но вскоре был пойман и сознался в своих намерениях в ходе полицейского допроса.

Рахмат Акилов переехал из Узбекистана в Швецию в 2014 году и пытался получить вид на жительство и политическое убежище.

Однако в декабре 2016 года шведские власти сообщили Акилову, что он обязан покинуть страну в течение четырех недель.

Он исчез из поля зрения властей за несколько месяцев до нападения и был внесен в список разыскиваемых полицией лиц.