В Британии написали закон, позволяющий не пускать в страну шпионов

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Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект, дающий право высылать лиц, прибывающих в страну, прямо на пограничном контроле в случае, если они готовят "враждебные действия". По сути, речь идет о высылке предполагаемых шпионов прямо на границе.

Новый законопроект представлен министром внутренних дел Великобритании Саджидом Джавидом и направлен на борьбу с терроризмом и "враждебными действиями" в отношении Великобритании.

Отдельная часть законопроекта посвящена полномочиям сотрудников службы пограничного контроля, проверяющих документы у приезжающих.

В пояснительной записке к документу прямо говорится, что поправки к законодательству разработаны, помимо прочих факторов, в связи с отравлением Юлии и Сергея Скрипалей в британском Солсбери.

Великобритания утверждает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России, и что с высокой степенью вероятности это нападение было совершено лицами, действовавшими в интересах российского государства.

Законопроект предполагает, что у сотрудников пограничного контроля появится право останавливать для допроса любого человека, который, как им кажется, может готовить "враждебные акты" в адрес Великобритании.

Под формулировкой "враждебный акт" в документе понимается:

Угроза национальной безопасности;

Угроза экономическому благополучию Великобритании;

Деяние, квалифицируемое как тяжкое преступление.

Еще одно условие: "враждебный акт" должен быть подготовлен с ведома или в интересах другого государства.

Сотрудникам служб контроля предлагается разрешить останавливать иностранцев даже в том случае, если у них нет никаких доказательств, что перед ними шпион. Более того, сам задержанный может и не знать, что совершает что-то незаконное в интересах другого государства.

Полномочия пограничных служб крайне широки. Они могут допросить задержанного, снять с рейса, скопировать любые документы, обыскать - и в конце концов выслать из страны.

Законопроект пока что только внесен в нижнюю парламента Великобритании на первое чтение и не обсуждался по существу. Дата второго чтения документа не назначена.

А как с проверками сейчас?

На самом деле пограничные службы еще с начала 2000-х годов обладают практически неограниченной возможностью задерживать кого угодно. Внесенный правительством Великобритании документ очень похож на действующий почти 20 лет закон "О терроризме", который дает погранслужбам право останавливать и обстоятельно допрашивать (а также высылать) всех, кто, может представлять террористическую угрозу.

Как и в случае с предполагаемыми шпионами, никаких доказательств для этого не нужно - достаточно подозрения сотрудника погранконтроля.

Ежегодно на въезде или выезде из Великобритании останавливают для дополнительных допросов около полумиллиона человек, пишет New Statesman. В 70 тысячах случаев допрос продолжается дольше, чем несколько минут или даже секунд. Только 0,3% от этих 70 тысяч задерживают.