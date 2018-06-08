"Прямая линия" Грефа: как прошло собрание акционеров крупнейшего банка России

Image caption Робот встречает акционеров Сбербанка

В центральном офисе Сбербанка в пятницу прошло годовое собрание акционеров. В 2016 году на него пришел миноритарий и оппозиционер Алексей Навальный, в прошлом году менеджмент объяснял акционерам, как работает эджайл, и объявил о рекордных в истории банка дивидендах. В этом году собрание напомнило корреспонденту Би-би-си "прямую линию" Путина.

С утра к зданию Сбербанка подтягивались колоритно выглядящие люди: нарядно одетые пожилые женщины, несколько пожилых мужчин в клетчатых пиджаках и шляпах. Были среди них и молодые люди в строгих костюмах. Это акционеры Сбербанка, которые собрались на ежегодное собрание. Многие из них отработали в банке несколько десятилетий и вышли на пенсию.

Media playback is unsupported on your device "Спасибо, Герман! Встретимся на склоне": Греф и робот поговорили в Давосе

Один из сотрудников Сбербанка сказал Би-би-си, что на такие мероприятия действительно приходит много пожилых людей. "Такое мероприятие ориентировано именно на такой контингент, а для инвесторов у банка совсем другие мероприятия", - сказал собеседник Би-би-си.

Акционеров встречал на входе улыбающийся робот, которому можно было задать любой вопрос. Акционеры спрашивали у робота, нравятся ли ему Сбербанк и Греф. Робот просил загадывать ему загадки. На особо сложные мог ответить: "Чтоб я так знал, как я не знаю. Что тебе на это сказать. Лучше отгадай загадку". Или сообщить: "Юмор помогает нам решить любые проблемы".

На мой вопрос, когда подешевеет бензин, робот ответил: "Человек человеку - волк, а робот человеку - друг". А на вопрос, где взять денег на выполнение "майского указа" президента, сообщил, что Путин - самый влиятельный человек мира по версии журнала Forbes.

Image caption Акционеры Сбербанка

Акционеры, стоявшие в очереди на регистрацию, рассказали, что пришли на годовое собрание главным образом ради того, чтобы послушать президента Сбербанка Германа Грефа.

"Герман Оскарович - вообще интересный человек. Когда я работал в банке, я его называл императором Павлом. Император Павел пытался перестроить Россию, а он пытался перестроить Сбербанк. Только ему не удалось, а этому удалось", - рассказал акционер Александр Полетаев.

Полетаев проработал в Сбербанке 35 лет, начал еще во время Советского Союза. Сейчас он пенсии, а на собрания акционеров ходит также, чтобы встретиться с бывшими коллегами. Правда, по его словам, они все реже приходят на собрания. Акционеров не смущают эксперименты Грефа, например, то, что он привез на Петербургский экономический форум йога Садхгуру. "Это нестандартный человек с нестандартным мышлением", - сказал Полетаев. По его словам, главное - есть результат и прибыль.

Еще один миноритарный акционер банка пожаловалась, что каждый год на собраниях происходит давка, когда выносят еду.

Организаторы раздали акционерам памятки о правилах делового общения. В них говорилось, что Сбербанк любит порядок, пунктуальность и вежливость. В наставлении был и комикс - как готовиться к собранию и выступлению на нем.

Что в этом году Греф сообщил акционерам?

На собрание пришли владельцы 16 млрд из 25 млрд акций.

Выступление Грефа началось с ролика, который описывал кризис в российской экономике. Авторы напомнили, что за последние годы каждый 12-й российский банк потерял лицензию, упомянули санированные ЦБ "Открытие" и Бинбанк, а завершили ролик на мажорной ноте - продемонстрировали график с темпами роста прибыли Сбербанка.

Image caption Герман Греф представляет результаты работы Сбербанка

По словам Грефа, 2017 год был удачным для Сбербанка, получившего рекордную прибыль в 749 млрд рублей (12 млрд долларов). "Сегодня можно спокойно оперировать цифрой 1 млрд долларов. Это размер чистой прибыли. Более чем миллиард долларов в месяц мы зарабатывали в прошлом году", - заявил Греф.

"Что-то мне подсказывает, что последующие годы будут для нас с вами не хуже", - полагает Греф. Согласно стратегии банка до 2020 года, банк собирается через три года получить чистую прибыль в 1 трлн рублей. Хорошая новость для акционеров: за три года банк планирует выплатить им 1 трлн рублей дивидендов.

Image caption Миноритарии Сбербанка

Глава Сбербанка в очередной раз подтвердил планы сделать из банка технологическую компанию и конкурировать не с традиционными банками, а с корпорациями наподобие Google. Уже сейчас, по словам Грефа, 50% решений о выдаче кредитов юрлицам и 75% физлицам принимаются автоматически. К 2020 году планируется довести эту долю до 90% в целом по банку.

"В мире стал проявляться новый тренд - к созданию экосистем", - заявил Греф. Сбербанк тоже развивает свои экосистемы, а также работает над развитием технологических проектов. К примеру, над проектом по телемедицине ДокДок с консультациями врачей и сервиса ДомКлик - для выбора жилья и получения ипотечных кредитов в режиме онлайн.

Что Греф сказал на пресс-конференции:

Сбербанк не предлагал работу бывшему главе Внешэконобанка Сергею Горькову. Пост Горькова занял в мае этого года бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. По словам Грефа, у Горького несколько предложений о работе, а звать его в банк, где он ранее работал, не имело смысла.

Греф не хочет, чтобы при нем Сбербанк превратился в монополию. "Мы с нашим ресурсом можем легко стать монополией на рынке. Мы хотим иметь сильных конкурентов. Мы уважительно относимся, мы видим, что делает "Альфа-банк", видим, что делает "Тинькофф", что делает ВТБ. Мы ко всем относимся уважительно".

Греф подтвердил, что написал письмо вице-премьеру Дмитрий Козаку о том, что структуры Сбербанка могли бы участвовать в проекте по маркировке товаров. Он говорит, что у дочки Сбербанка "Корус Консалтинг" достаточно хорошая компентенция и база данных для участия в этом проекте. Такую возможность Греф уже обсуждал с министром промышленности Денисом Мантуровым и тот, по словам Грефа, дал согласие на включение структур Сбербанка в этот проект.

"Я не собираюсь до конца жизни работать в Сбербанке, но хочу быть до конца жизни клиентом Сбербанка".

Презентация Грефа отчасти напоминала прошедшую в четверг "прямую линию" президента Владимира Путина. Выступление главы Сбербанка сопровождалось роликами и включениями из филиалов банка.

Так, вопросы о работе сервиса по выбору недвижимости и получению ипотечных кредитов Греф задавал Игорю Николаевичу и его жене Анечке, которые включались из офиса банка на Тверской улице Москвы. Супруги долго рассказывали, как покупали в ипотеку квартиру в Химках в 2015 году, как собирали необходимые документы и как долго тянулись все процедуры. По словам Игоря Николаевича, в 2018 году, когда он смог позволить себе квартиру уже в Москве, все стало гораздо быстрее и удобнее, а квартиру он купил за три часа.

Image caption Стенд об использовании искусственного интеллекта в повседневной жизни

"То, что вы видели, это никакая не постановка. Это обычная для нас история", - заверил присутствующих Греф.

Затем глава Сбербанка вызвал на связь Екатеринбург, а точнее Инну Королёву - директора местной компании "РФ Форма", которая производит униформу и разрабатывает высокотехнологичную одежду.

Королёва долго рассказывала о совместном с Google сервисе по обучению предпринимателей и о том, как обучение помогло ей стать успешной. Греф подарил собеседнице "умную" куртку от Google, которая, по его словам, является для всех общим конкурентом.

По завершении выступления Грефа значительная часть акционеров покинула зал, несмотря на то, что за этим последовало выступление финансового директора и миноритарных акционеров.

Image caption "Я российский робот, если наша страна не будет думать о своих роботах, то другие роботы будут думать о нашей стране"

Покинувших зал акционеров в фойе развлекали роботы. Один из них занимался укладыванием коробок, сопровождая свои манипуляции фразой: "Я российский робот, если наша страна не будет думать о своих роботах, то другие роботы будут думать о нашей стране".

Неподалеку работал робот, умеющий пересчитывать деньги.

Чем недовольны акционеры?

После того как Греф огласил планы построения технологической компании на базе Сбербанка, пришедшие на собрание миноритарные акционеры получили возможность задать ему вопросы и предъявить претензии.

Самая драматичная жалоба исходила от 81-летней Лилии Васильевой. Акции Сбербанка она получила по наследству от покойного мужа, а ее брокерский счет ведет сын, также работающий в банке. Ее счет заблокировала служба безопасности, которую Васильева назвала "криминальной". По ее словам, она провела около часа в фойе отделения банка в ожидании того, чтобы ей разблокируют счет. Но этого не произошло, и женщину "заставили писать под диктовку заявление". Она сказала, что у ее сына из-за этой ситуации возникли проблемы на работе, и попросила Грефа вмешаться.

Image caption Миноритарии Сбербанка

Валерий Васильев, более 29 лет проработавший в Сбербанке, жаловался на большие комиссионные сборы за брокерские услуги и низкое качество этих услуг. По его словам, тех, кто жалуется на их качество, вызывала к себе служба безопасности банка и заставляла "писать объяснения".

"Не нужно расслабляться, а нужно предпринимать все усилия", - посоветовал руководству Сбербанка акционер Дмитрий Удалов. По его словам, Сбербанку не хватает программы лояльности, в том числе для сотрудников, чтобы не получалось так, что руководители получают премии по миллиону, а работники по 20 тысяч в месяц. Он также заявил, что руководству нужно знать, что творится в регионах, а не только в центральном офисе.

Другие акционеры говорили о низком качестве сервисов, плохой еде на общем собрании, отсутствии собственного благотворительного фонда. Один из акционеров даже предложил ограничить количество лет, которые один человек может занимать пост начальника в банке.

Один из акционеров беспокоился, правильно ли менеджмент банка распоряжается прибылью.

"Мы не проедаем деньги акционеров. Вы получаете хорошую доходность. Я тоже акционер и я тоже получаю хорошую доходность", - успокоил его Греф.