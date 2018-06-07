Путин об обмене Сенцова на Вышинского: обвинения несопоставимы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акции в поддержку Олега Сенцова прошли почти в 80 городах по всему миру

Владимир Путин впервые прокомментировал предложение об обмене главреда портала "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по обвинению в госизмене, на осужденного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке теракта украинского режиссера Олега Сенцова.

В четверг американский ПЕН-Центр опубликовал обращение к Путину с просьбой освободить Олега Сенцова, который с 14 мая держит голодовку в колонии.

Вопрос о возможности обмена журналиста Вышинского, имеющего и украинское, и российское гражданства, на режиссёра Сенцова прозвучал в четверг во время "Прямой линии" президента России. "Режиссёра" - условно, опять таки, но я цитирую, как написано", - словно оправдываясь перед Путиным, уточнил ведущий Андрей Кондрашов, зачитывая вопрос.

Путин ответил, что пока об этом не думал, но из его рассуждений следует, что он считает обмен Сенцова на Вышинского неравноценным.

"Нашего журналиста... Вышинский, да? Его ведь арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, - заявил Путин. - Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", - полагает российский президент.

По его словам, на Украине "здравый смысл должен восторжествовать". "Надеюсь, мы добьёмся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят", - закончил Путин, и ведущие перешли к другой теме.

Олег Сенцов отбывает в российской тюрьме 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма. Более 20 дней он держит голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Международные правозащитные организации считают режиссера и писателя Олега Сенцова политзаключенным. В поддержку Сенцова выступали многие российские и западные кинематографисты. В начале июня акции в поддержку Сенцова прошли почти в 80 городах по всему миру.

Ранее в четверг американский ПЕН-Центр опубликовал обращение к Путину с просьбой освободить Олега Сенцова.

Под обращением стоят подписи американского писателя Джоната Франзена, британского литератора Салмана Рушди, музыканта и поэта Патти Смит, автора романа "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и многих других ведущих литераторов и деятелей кино.

В обращении говорится, что Сенцова необходимо немедленно освободить, потому что от этого зависит его жизнь.

Руководитель портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

22 мая пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев готов рассмотреть все варианты освобождения Сенцова, в том числе его обмен на Вышинского. Российские власти осудили арест журналиста, но до сегодняшнего дня не комментировали возможность такого обмена.