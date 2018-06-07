В США выйдет роман о роли ЦРУ в издании "Доктора Живаго"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роман "Доктора Живаго" был запрещен в СССР, но активно издавался на западе

Американское издательство Knopf и британское Hutchinson получили права на издание исторического романа о том, как ЦРУ помогало издавать и распространять в СССР роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго".

Автор романа под названием "Нас никогда здесь не было" ("We Were Never Here") - писательница-дебютантка Лара Прескотт. По данным портала The Bookseller, Knopf намерен выплатить ей гонорар в размере 2 млн долларов.

Помимо США и Британии, роман будет опубликован во Франции, Италии, Норвегии, Германии, Испании, Нидерландах, Израиле, Швеции, Польше и Сербии. Книга появится в продаже в 2020 году.

В романе рассказывается драматичная история создания и публикации "Доктора Живаго" - романа Бориса Пастернака, запрещенного к публикации в Советском Союзе, но опубликованного на западе в 1950-е годы. ЦРУ пыталось распространять роман Пастернака на территории СССР, несмотря на официальный запрет, чтобы "использовать его как тайное оружие пропаганды", - говорится в синопсисе Knopf.

Среди героев произведения Лары Прескотт - подруга и муза Пастернака Ольга Ивинская, а также друзья и коллеги писателя, которые участвовали в распространении романа в Советском Союзе.

"Невероятную историю создания "Доктора Живаго" и его тайного распространения, когда власти верили в то, что книги могут изменить мир, нужно рассказать. И сейчас, возможно, лучший момент для этого", - цитирует слова Прескотт портал Publishers Weekly.

Во время подготовки к написанию романа писательница ездила в Россию, где, в частности, изучала архивные статьи о Пастернаке и его романе, опубликованные в 1950-е годы в СССР.

Секретные фотопленки

О том, что ЦРУ активно участвовало в публикации романа Пастернака, стало известно в апреле 2014 года, когда в прессе появились рассекреченные документы ведомства.

Операция по изданию и распространению "Доктора Живаго" осуществлялась с санкции президентского комитета по координации операций, руководил ей советский отдел ЦРУ, работу которого курировал лично директор ведомства Ален Даллес.

"Эта книга имеет большую пропагандистскую ценность не только благодаря внутренней идее, которая дает пищу для размышлений, но и из-за обстоятельств ее публикации", - утверждалось в одном из циркуляров ЦРУ 1958 года, который цитировала газета Washington Post.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Советском Союзе "Доктора Живаго" называли антисоветским романом, а его популярность на западе высмеивалась с помощью карикатур

Как сообщало издание, текст романа был получен ЦРУ в январе 1958 года секретным пакетом от британских спецслужб. В пакете находились два рулона фотопленки с копиями страниц романа, которые удалось вывезти из СССР в обход "железного занавеса".

По распоряжению ЦРУ тираж был тайно напечатан в Нидерландах при содействии местных спецслужб. Затем большая часть его - 365 экземпляров - была доставлена в Бельгию для распространения среди советских туристов на Всемирной выставке в Брюсселе.

Значительная часть второго тиража разошлась в 1959 году среди делегатов из СССР и социалистических стран, прибывших на проходивший в Вене Всемирный фестиваль молодежи и студентов.